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Jornal Diário de Suzano - 22/09/2026
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Compromisso

Suzano ultrapassa 70% de iluminação por LED com 895 unidades instaladas em agosto

Prefeitura segue avançando para chegar a 100% dos pontos na cidade com esta tecnologia até o fim do ano e reforçar a segurança de motoristas e pedestres

22 setembro 2026 - 15h15Por de Suzano
Prefeitura segue avançando para chegar a 100% dos pontos na cidade com esta tecnologia até o fim do ano e reforçar a segurança de motoristas e pedestresPrefeitura segue avançando para chegar a 100% dos pontos na cidade com esta tecnologia até o fim do ano e reforçar a segurança de motoristas e pedestres - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano já garantiu a instalação de lâmpadas de LED em mais de 70% dos pontos de iluminação pública da cidade. O trabalho, que prevê a cobertura integral do município com esta tecnologia até o fim do ano, avançou de forma expressiva em agosto pela atualização de mais 895 unidades.

As ações conduzidas pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, por meio do projeto “Ilumina Suzano”, já contabilizam a implementação deste serviço em 20,3 mil das 28 mil unidades que compõem o sistema de iluminação pública, o que tem reforçado a segurança nas vias do município.

Vale destacar que, além da instalação das lâmpadas de LED, tem sido proporcionada a conservação das unidades já instaladas e serviços em toda a estrutura que abrange os pontos, de forma que possam proporcionar a eficiência energética necessária, com mais durabilidade e menor custo.

A vantagem é justamente a economia de energia de até 80%, vida útil até 25 vezes maior (25.000+ horas), menor emissão de calor, acendimento instantâneo e sustentabilidade (sem mercúrio e recicláveis). Essas unidades são mais resistentes a impactos, não emitem raios UV e oferecem melhor qualidade de iluminação.

Neste sentido, somente em agosto, ainda houve modernização de 680 pontos para LED, manutenção em 130 locais com LED e implantação de 77 braços em postes para sustentar as luminárias.

Contando os serviços relacionados às lâmpadas de LED e as demais ações de manutenção do sistema de iluminação pública, foram realizados 1.244 atendimentos em 140 bairros no último mês, que também incluíram a substituição de 861 relés, a troca de 1.348 metros de cabo e a instalação de 336 conectores.

O trabalho se alinha à proposta do projeto “Ilumina Suzano”, de promover o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto à população promovido pela prefeitura é realizado por meio do aplicativo para smartphone, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (bit.ly/IluminaSuzanoApp), e iOS, na App Store (bit.ly/IluminaSuzApple). O outro caminho é pelo telefone 0800-779-3310.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou a relevância deste serviço para a população. “A iniciativa reforça nosso compromisso com a qualidade de vida dos moradores e com a gestão pública. A iluminação de LED é mais econômica e sustentável, além de colaborar diretamente com a valorização dos espaços públicos”, afirmou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi frisou que o trabalho representa um avanço para todos. “A tecnologia de LED garante mais segurança e melhorias para a mobilidade. Seguiremos trabalhando intensamente para levar uma iluminação eficiente às diferentes regiões de Suzano e contribuir com o crescimento de nossa cidade. A substituição das luminárias moderniza o sistema de iluminação pública, aumentando a eficiência e diminuindo custos”, pontuou o chefe do Poder Executivo.

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