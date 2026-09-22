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Jornal Diário de Suzano - 22/09/2026
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Cidades

'Comunidade do Conto' promove nova edição com leitura e debate sobre mulheres nas artes

Encontro será realizado nesta quinta-feira (24/09) e dará continuidade às discussões iniciadas em agosto sobre preconceito no meio artístico

22 setembro 2026 - 17h16Por de Suzano
'Comunidade do Conto' promove nova edição com leitura e debate sobre mulheres nas artes'Comunidade do Conto' promove nova edição com leitura e debate sobre mulheres nas artes - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O projeto “Comunidade do Conto”, realizado pela Associação Cultural Literatura no Brasil, com apoio da Secretaria de Cultura de Suzano, promove uma nova edição nesta quinta-feira (24/09), das 19 às 22 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), dando continuidade às atividades do primeiro bimestre da iniciativa em 2026. O encontro será voltado à leitura e à discussão dos contos produzidos a partir do tema “Mulheres nas artes e o preconceito”.

A atividade será destinada aos participantes que estiveram presentes no encontro realizado em agosto, quando foi promovida a discussão inicial sobre o tema. Nesta nova etapa, os integrantes terão a oportunidade de compartilhar os textos desenvolvidos a partir das reflexões levantadas durante o primeiro evento.

Diferentemente da edição anterior, a programação do dia 24 não contará com palestra. A proposta será concentrar as atividades na leitura dos contos e no debate entre os participantes, ampliando a troca de experiências e diferentes perspectivas sobre a presença das mulheres nas artes e as situações de preconceito enfrentadas nesse meio.

O tema “Mulheres nas artes e o preconceito” norteia as atividades do projeto durante o bimestre de agosto e setembro. A programação seguirá ao longo de 2026 com novos ciclos temáticos, mantendo a proposta de estimular a leitura, a produção literária e o diálogo por meio dos contos.

“O ‘Comunidade do Conto’ parte da conversa e da troca de ideias para chegar à produção literária. Neste encontro, vamos conhecer os textos que nasceram das reflexões feitas em agosto e ampliar esse debate por meio da literatura. É um processo muito rico, porque cada participante traz seu olhar e transforma a discussão em narrativa”, destacou o escritor e coordenador do projeto, Ademiro Alves de Sousa, o Sacolinha.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a importância de espaços que incentivem a produção literária e o debate sobre diferentes temas. “O ‘Comunidade do Conto’ cria um ambiente muito interessante de troca, porque une leitura, escrita e discussão sobre assuntos que fazem parte da nossa sociedade. Neste primeiro bimestre, conseguimos trabalhar um tema muito importante, valorizando a reflexão e também a produção dos participantes”, afirmou.

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