Prefeito recebe novo gerente regional do Sebrae e reforça parceria com a entidade

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, se reuniu nesta terça-feira (22/09) com o novo gerente regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Marco Aurélio Rosas, que substitui Gilvanda Figueroa na condução das atividades no Alto Tietê. O encontro, realizado no Paço Municipal, reforçou a parceria da administração municipal com a entidade e abriu caminho para o fortalecimento das iniciativas voltadas ao empreendedorismo na cidade.

O diálogo estreito entre as partes faz jus ao trabalho que vem sendo desenvolvido em conjunto, especialmente na última década, cujos resultados estão refletindo em mais capacitações para os munícipes e oportunidades para geração de emprego e renda. Ao lado do novo gerente, seguirão atuando para ampliação dessas atividades junto à prefeitura as gestoras do Sebrae Daniella Lira (Políticas Públicas) e Priscila Tanihara (Educação Empreendedora), que também estavam presentes.

Durante o encontro de boas-vindas, foram discutidas algumas das iniciativas que estão em andamento e os projetos que deverão garantir, a médio e longo prazo, mais desenvolvimento para a cidade e toda a região.

Neste momento, a parceria com o Sebrae tem viabilizado 30 vagas para o curso de elaboração de Projetos Culturais e Criativos. As inscrições podem ser feitas pelo link http://bit.ly/ProgramaCrie até 9 de outubro. A formação será oferecida nos dias 14, 21 e 28 de outubro, entre 18 e 22 horas, no Anfiteatro Orlando Digenova, nas instalações do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, na região central.

As orientações terão como objetivo ensinar os participantes a se preparar para a elaboração de um projeto voltado a editais públicos. A metodologia proporcionará conhecimentos quanto às exigências das leis de fomento a partir de orientações sobre conteúdos relacionados à comunicação, contrapartidas, acessibilidade e ferramentas relacionadas à organização da proposta.

Além deste curso, a administração municipal integrou o “1° Encontro de Políticas Públicas do Sebrae Alto Tietê”, que foi realizado em março deste ano no bairro Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes. Na oportunidade, foi demonstrado como o Sebrae tem atuado por meio do programa “Cidade Empreendedora” para auxiliar as prefeituras a desenvolverem a economia local, melhorando o ambiente de negócios, desburocratizando processos e incentivando o empreendedorismo, com educação empreendedora e aprimoramento das gestões municipais.

Em abril do ano passado, Suzano sediou o “2º Fórum Agenda 2040”, promovido pelo Sebrae, que teve objetivo de mobilizar líderes políticos e empresariais para consolidar ideias e traçar metas de fortalecimento econômico regional em um período de 15 anos. Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de integrar painéis temáticos e debater desafios e oportunidades futuras.

Por essas e outras atividades, o prefeito reforçou o impacto do Sebrae para o desenvolvimento econômico do município. “O trabalho ao lado da entidade tem colaborado com a cidade e promovendo novas perspectivas para os nossos munícipes. Estamos permanentemente em contato com a gerência justamente para garantir novas formações e discutir políticas públicas que podem resultar em avanços importantes”, ressaltou o chefe do Executivo.