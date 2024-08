Escola será entregue neste sábado na Chácaras Nova Suzano

A Escola Municipal Samira Antoun Bou Assi, que fica localizada entre a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) e a estrada Antônio Jorge, no bairro Chácaras Nova Suzano, será inaugurada neste sábado (3), às 10 horas. A solenidade marca a entrega da 24ª unidade educacional em um ciclo de quase oito anos e terá capacidade para atender 360 alunos, da pré-escola ao 5º ano do ensino fundamental. O equipamento está instalado em uma área de 1,5 mil metros quadrados (m²), abrigando seis salas de aula e duas salas multiuso.

As aulas começam já na próxima segunda-feira (05/08), quando a unidade receberá alunos que estavam matriculados nas Escolas Municipais Abrão Salomão Domingues, do Tabamarajoara; José Francisco Alves, também do Tabamarajoara; e Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, da Vila Helena. Neste segundo semestre de 2024, o atendimento ocorrerá no período da manhã, para contemplar 180 alunos. A capacidade máxima será alcançada a partir do primeiro semestre letivo de 2025, quando haverá aulas tanto de manhã quanto à tarde.

Esta escola nasceu a partir de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) implementado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, tendo em vista os empreendimentos imobiliários que estão sendo instalados nesta localidade. Por conta disso, as obras que garantiram a implantação da escola foram viabilizadas pela Árbore Engenharia e pelas construtoras Tenda e MRV, responsáveis pelas novas unidades habitacionais que estão sendo entregues no entorno deste equipamento. Ou seja, a custo zero para a Prefeitura de Suzano.

Como exemplo do crescimento desta região, foi inaugurado em 9 de março o condomínio Vila Ravena, abrigando 480 apartamentos na rua Mitsuharu Matsushita, 140, no bairro Chácaras Nova Suzano. Por meio do EIV relacionado a essa e outras edificações, foi proporcionada uma extensão das redes de água, esgoto e drenagem, assim como a ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Tabamarajoara, que ganhou quatro novos consultórios, dois sanitários e uma sala de reunião.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, destacou que o novo equipamento promoverá uma melhor distribuição das vagas de ensino na cidade. “Nessa região, não há uma unidade de referência e, por isso, os alunos tinham de procurar escolas em bairros mais distantes de casa. Estamos garantindo a entrega de uma nova escola, que integrará a nossa rede e contará com o nosso padrão de qualidade, beneficiando crianças de todas as idades e as famílias daquela localidade”, reforçou o chefe da pasta.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que a administração municipal está empenhada em promover o desenvolvimento de Suzano em todas as suas vertentes. “Ao mesmo tempo em que a cidade evolui, com a implantação de novos empreendimentos, também crescemos com o aumento da nossa infraestrutura de Educação. Será mais um polo de ensino de alto nível, que oferecerá as condições adequadas para o aprendizado dos alunos que ali vão estudar. A cada ano, temos ampliado substancialmente a oferta de vagas com o aumento do número de escolas no município”, lembrou.