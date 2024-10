Escolas municipais promovem semana de diversão em alusão ao Dia das Crianças

Para celebrar o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro (sábado), a Secretaria de Educação de Suzano está organizando uma semana de atividades especiais para os alunos da rede municipal. A programação tem o objetivo de promover uma grande confraternização, valorizando as brincadeiras, as refeições em conjunto e todo o universo lúdico que envolve o público infantil.

As atrações começaram na última segunda-feira (07/10) e serão desenvolvidas até esta sexta-feira (11/10) nas escolas. Cada dia reserva um tipo de ação, de forma a que possam ser ofertados momentos de entretenimento e aprendizado para a melhor formação dos alunos a partir da valorização de suas potencialidades.

A escola Ângela Martins de Oliveira, do bairro Jardim Dora, tem trabalhado com a criatividade dos pequenos a partir do Dia da Roupa Maluca, realizado nesta quarta-feira (09/10), e do Dia do Cabelo Maluco, que acontecerá nesta quinta-feira (10/10), onde todos se fantasiam com perucas e outros acessórios. A mesma atividade já ocorreu na Antônio Maschietto, do Jardim Santa Inês, na segunda-feira. Nesse espaço, também houve oficina e piquenique na quarta-feira e será realizado o Dia do Cinema com pijama e pipoca na quinta-feira. Para fechar a semana, os profissionais da unidade organizarão o Dia do Cachorro Quente na sexta-feira.

O Dia do Cabelo Maluco ainda foi destaque na escola Augustinha Raphaela Maida Molteni, do Jardim Natal, na segunda-feira. No local, os alunos também estão desfrutando de sessões de cinema, piquenique e gincanas, que começaram na terça-feira (08/10) e se estenderão até sexta-feira. As atrações relacionadas às fantasias também estão sendo organizadas na Michel Goldberg, no centro, entre quarta e sexta-feira, sendo intercalados pelo Dia do Pijama, na quinta-feira.

A escola José Celestino Sanches, do Jardim Varan, promoveu uma sessão de cinema no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido, o CEU Gardênia, no Jardim Gardênia Azul, na terça-feira, e fará o Dia do Brincar entre Pai e Filho na quinta-feira, além do Dia do Robô na Escola. A unidade Manoel Vicente Ferreira Filho, da Vila Helena, organizará um Show de Talentos, também na quinta-feira, e a escola Diones Pita Ribeiro, do Jardim Maite, realizará brincadeiras desenvolvidas pela equipe docente na sexta-feira.

Já a unidade Professor Paulo Henrique Barreiros, do Parque Residencial Samambaia, organizou um cinema com pipoca e cama elástica na segunda-feira, um passeio no clube do Sindicato dos Metalúrgicos na terça-feira, um desfile de fantasia na quarta-feira, e ainda fará oficina de pipa, bijuterias e massinha de modelar na quinta-feira e, para finalizar a semana, ainda terá uma gincana no pátio na sexta-feira.

A equipe da escola Professora Célia Pereira de Lima, do Jardim Cacique, divertiu as crianças com personagens da Disney na terça-feira e promoverá festa à fantasia na sexta-feira. No mesmo dia, a escola Prof. Darcy Corrêa Gonçalves, na Vila Amorim, reunirá os alunos para um lanche musical. Em todas essas unidades serão disponibilizados brinquedos infláveis em ao menos um dia da semana.

O secretário Leandro Bassini ressaltou a variedade das atrações preparadas. “Entendemos que a formação dos alunos também passa pela valorização do universo infantil em todos os seus aspectos. O aprendizado é estimulado pela vivência das brincadeiras, das fantasias, da socialização, dos piqueniques e da interação com pais e professores. Estamos proporcionando mais uma grande experiência a todos eles, marcando de maneira muito especial o Dia das Crianças”, destacou o chefe da pasta.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi enalteceu a mobilização da Secretaria de Educação para esta data tão especial. “Nossas crianças representam o futuro da cidade, por isso cuidamos de todos os pequenos com o carinho e a atenção que eles merecem. Esta semana de atividades mostra a importância que damos à educação no município de Suzano. Temos implementado a cada ano novas ações nas escolas, visando a um ensino cada vez completo que contemple diferentes aspectos do desenvolvimento infantil”, frisou Ashiuchi.