Espera de pacientes por ortopedia lidera ranking entre especialidades médicas

Ortopedia é a especialidade que mais tem procura entre a população das cidades do Alto Tietê. As informações são de três cidades da região. O DS questionou os municípios sobre o tamanho da fila de exames e consultas na cidade.

Apenas Suzano, Poá e Santa Isabel responderam aos questionamentos da reportagem. As demais cidades não se posicionaram até o fechamento desta matéria.

A Secretaria de Suzano informou que o tamanho da fila de exames e consultas é flutuante. No entanto, foi passado que as especialidades de maior procura são ortopedia e neurologia.

Em relação ao tempo de espera, a Prefeitura falou que “cada caso concreto é analisado, uma vez que os médicos reguladores avaliam cada solicitação para direcionar à prioridade ou à ordem cronológica de encaminhamentos”.

Além disso, foi explicado que as especialidades e os exames seguem a pactuação entre Estado, Município e União, o que varia o tempo de espera, principalmente nos procedimentos de média e alta complexidade. Esses casos não são de competência municipal.

A Prefeitura de Poá informou que a maior procura são por psiquiatria de álcool e drogas, psiquiatria infantil, neurologia e ortopedia. A grande procura se dá pelo fato da rede pública municipal não ter esses profissionais à disposição da população.

A administração explicou que o período de espera é de até um ano, já que a cidade depende das vagas cedidas pela regulação estadual.

Foi informado que faz parte do plano de governo do prefeito Saulo Souza a criação do Poupatempo da Saúde, que seria uma policlínica integrada a um centro de diagnóstico e imagem.

O objetivo da ideia é oferecer acesso rápido e eficiente a médicos especialistas e exames diversos no mesmo local, diminuindo filas e aprimorando a qualidade do atendimento à saúde, inclusive por meio de mutirões. O primeiro mutirão está previsto para acontecer em fevereiro.

Em Santa Isabel, a Prefeitura informou que as especialidades mais procuradas são ortopedia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, dermatologia e cirurgia geral.

A administração disse que a média de tempo de espera varia de 30 a 90 dias, tanto para especialidades médicas quanto para exames diagnósticos. As exceções são especialidades mais difíceis para receber vagas, como alergologia, oftalmologia retina, nefrologia, hematologia, hepatologia, Proctologia e cirurgião de cabeça e pescoço.

Exemplos de exames são eletroneuromiografia, colonoscopia, bera com e sem sedação, polissonografia e retossigmoidoscopia.