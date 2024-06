Estação de Suzano conta com 576 vagas no bicicletário

A estação de Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) conta com 576 vagas no bicicletário. No ano passado, as vagas foram utilizadas 168.161 vezes, uma média de 14.013 bicicletas por mês.

Para utilizar o espaço, basta se cadastrar com o RG e levar um cadeado e corrente para prender a bicicleta.

Além dos bicicletários, a CPTM disponibiliza paraciclos em algumas estações, permitindo que os ciclistas estacionem suas bicicletas de forma segura.

Todos os equipamentos da CPTM são gratuitos e funcionam durante o horário comercial, de segunda a domingo, das 4h à meia-noite. Há também dois bicicletários administrados pela iniciativa privada, localizados em Santo André e Mauá, que oferecem vagas adicionais.

Atualmente, a CPTM oferece 20 bicicletários nas estações, totalizando quase 6 mil vagas. Desses, 18 são administrados diretamente pela CPTM. Esses espaços são bem equipados, com iluminação adequada, piso de concreto e medidas de segurança para controlar o acesso. Em 2023, 783.826 passageiros utilizaram os bicicletários, uma média de 65.300 bicicletas guardadas por mês.

“Nós entendemos a importância de criarmos espaços para este meio de locomoção para nossos passageiros. Além disso, com esta atitude temos a ciência que minimizamos a presença de mais carros nas ruas e avenidas na região central e metropolitana de São Paulo, ajudando assim a mobilidade urbana”, diz Pedro Moro, presidente da CPTM.