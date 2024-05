Estação Suzano recebe orientação jurídica para trabalhadores nesta sexta-feira

A Estação Suzano, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), receberá nesta sexta-feira (24) um mutirão de orientação jurídica gratuita aos trabalhadores. A atividade, liderada pela 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), será das 9 às 16 horas e integra a programação do “Mês do Trabalhador”, conduzida pela Comissão da Advocacia Trabalhista.

Pelo terceiro ano consecutivo, a ação visa garantir orientação jurídica em um dos pontos mais movimentados de toda a região do Alto Tietê, oferecendo a possibilidade dos trabalhadores consultarem situações diversas envolvendo seus direitos. Vale destacar que, para a melhor condução dos casos, recomenda-se que o trabalhador traga todos os documentos relacionados à demanda que será apresentada aos advogados.

De acordo com o presidente da comissão, Renato de Miranda Vicente, a atividade em parceria com a CPTM fortalece ainda mais o trabalho do grupo. "Nossa comissão conta com uma atuação importante junto aos profissionais da subseção, com grupos de estudos e encontros periódicos para capacitação e trocas de informações. Contudo, nosso compromisso com a sociedade e principalmente com os trabalhadores, também é uma pauta necessária e inerente aos operadores do Direito", reforçou.

Para o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, o evento representa uma oportunidade única para uma grande parcela do público. "Por vezes, nossos mutirões de atendimentos representam a única oportunidade que o cidadão tem para solucionar dúvidas importantes com um profissional qualificado”.