Estádio Suzanão atende 1,5 mil pessoas por semana em aulas esportivas gratuitas

O Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, atende cerca de 1,5 mil pessoas por semana em aulas oferecidas pela Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Rodrigo Ashiuchi foi conferir de perto as atividades, acompanhado do chefe da pasta, Arnaldo Marin Júnior. Ao todo, o local abriga 13 modalidades e ainda fica aberto ao público que quiser apenas caminhar ou correr em torno do campo.

No espaço são realizadas aulas de atletismo, atletismo para pessoas com deficiência (PCD), academia ao ar livre, ginástica na academia ao ar livre, ginástica do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), zumba, Lian Gong, hidroginástica, caminhada, jiu jitsu, muay thai, futebol e futebol da Pelc.

Todas têm vagas abertas e os interessados podem se dirigir até lá para se inscrever (avenida Taiaçupeba, s/n – Jardim Colorado), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. É necessário levar duas fotos 3x4, RG ou Certidão de Nascimento (original e cópia), comprovante de endereço (original e cópia) e atestado médico no caso da hidroginástica.

“A população está aproveitando realmente. É uma oportunidade para se exercitar e ganhar cada vez mais saúde e qualidade de vida em um lugar público e de graça. Após as recentes manutenções e o esforço em disponibilizar as aulas, o Suzanão está vivo e bem cuidado”, destacou o prefeito. Cerca de 80% dos alunos são moradores da região do estádio, como Jardim Colorado, Vila Urupês, Vila Amorim, Jardim Cacique, entre outros.

De acordo com o secretário, as pessoas voltaram a fazer questão ir até o Suzanão. “Demos uma outra cara ao estádio. Melhoramos a infraestrutura, providenciamos nova pintura com material de qualidade, homenageamos clubes, entidades e pontos turísticos da cidade no muro que cerca o Suzanão, revitalizamos a calçada do lado de fora e a entrada e queremos implantar playground e iluminação nova na parte da frente. Ou seja, a manutenção é constante e a população reconhece o trabalho que o atual governo vem fazendo”, destacou Marin Júnior.

O chefe da pasta ainda destacou a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM), que tem garantido a segurança, em especial no período noturno. O Suzanão fica aberto diariamente das 6 às 21 horas. “O público pode vir com tranquilidade para caminhar e utilizar o espaço em qualquer horário, mesmo à noite. A parceria com a GCM tem sido muito importante”, disse.

Ao todo, levando-se também em conta as atividades no estádio, a Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano atende 7 mil pessoas em 21 modalidades, diretamente ou por meio de entidades conveniadas, em todo o município.