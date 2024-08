Estado alerta motoristas sobre os riscos de queimadas em rodovias

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e as concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias sinalizam aos motoristas sobre a possibilidade de queimadas nesta época do ano. Devido ao tempo seco e à escassez de chuva, os incêndios à beira das rodovias aumentam no período de outono e inverno, o que traz consequências para quem pega a estrada e para o meio ambiente.

De acordo com dados do Centro de Controle de Informações (CCI) da Artesp, no segundo trimestre deste ano, houve um aumento evidente de queimadas em comparação ao mesmo período de 2023, que registrou de abril a junho do ano passado 1.416 casos – no mesmo período de 2024, foram 3.237 ocorrências. Ainda de acordo com dados do CCI, durante todo o ano de 2023, foram 5.396 casos e, somente no primeiro semestre de 2024, foram registradas 4.025 ocorrências.

As concessionárias estão empenhadas em reforçar este problema aos seus usuários, buscando não só alertar através dos painéis espalhados pelas rodovias concedidas, mas também em utilizar da tecnologia para evitar a propagação dos incêndios e assim prevenir estragos maiores.

As queimadas são fenômenos naturais que podem surgir em áreas secas, com baixa umidade e que contenham vegetação. Com a ajuda do vento, o fogo pode se espalhar rapidamente, causando incêndios de grandes proporções. As principais causas das queimadas são provocadas por ações humanas. Segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), no ano passado, mais de 90% dos 161 focos de incêndio em áreas protegidas foram provocados pelo homem.

Ao redor das rodovias, a preocupação com o fogo é ainda maior por representar um grande perigo à segurança dos usuários. Além de a presença de fumaça na pista reduzir a visibilidade dos motoristas, ela ainda aumenta o risco de acidentes.