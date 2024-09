Estado faz alerta para doenças transmitidas em tempos de estiagem, calor e queimadas

O Estado de São Paulo está passando por uma forte estiagem e onda de calor, baixa umidade e poluição do ar. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) alerta para doenças de transmissão hídrica e alimentar devido ao tempo e recomenda alguns cuidados, sobretudo, com a ingestão de água para prevenir quadros de desidratação.

É importante se certificar de que a água destinada ao consumo seja potável para evitar doenças relacionadas à contaminação hídrica como cólera, febre tifoide, hepatite A e outras diarreicas agudas. Conforme explica a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da SES, Tatiana Lang, alguns desses quadros clínicos têm alto potencial de transmissão, por isso, deve-se redobrar a atenção.

“As doenças podem também ser transmitidas por meio de alimentos, seja durante o preparo ou no ato do consumo, quando não se adotam medidas de higiene e armazenamento adequadas”, explica a especialista.

Em regiões de queimadas, a prática de aproveitamento da água das chuvas deve ser realizada com cuidados adicionais, evitando o uso de água das primeiras geadas após estiagem, uma vez que as partículas de poluentes derivados das queimadas podem estar presentes na água da chuva.

As doenças transmitidas por água e alimentos podem ser ocasionadas por bactérias, vírus, parasitas ou toxinas, e o período de incubação pode variar de menos de 1 hora a 4 semanas.

Os principais sinais de infecção são febre, vômito, náuseas, dor abdominal, dor de cabeça e tonturas. Caso apareça algum sintoma, é importante buscar auxílio médico na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa.



Caso haja dificuldade de acesso à água da rede pública, é importante recomendar medidas básicas para garantir potabilidade da água a ser consumida, em especial: Passar a água por filtro doméstico, coador de papel ou pano limpo, adicionando, em seguida, duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água, deixando-a repousar por 30 minutos antes do consumo, ou fervê-la por 3 minutos após filtrá-la; Os frascos de água sanitária a 2,5%, próprios para diluir na água de beber e cozinhar, são distribuídos gratuitamente em postos de saúde e também podem ser comprados em supermercados e farmácias. Na falta dessas opções, utilize água sanitária, tomando o cuidado de adquirir apenas as que tenham registro e não contenham outras misturas, como perfumes; Cuidado adicional deve ser adotado em relação à água de chuva, descartando o líquido das primeiras chuvas após a estiagem e mantendo sempre limpas as superfícies de captação.