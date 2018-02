Estado repassa R$ 2,9 mi para segurança no trânsito de Suzano e Mogi

Suzano e Mogi das Cruzes assinaram nesta segunda-feira (19), em evento no Palácio dos Bandeirantes, convênios com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito e Detran.SP. Suzano vai receber R$ 1.071.123,82 para campanhas de educação e instalação de semáforos, entre outras ações. Já Mogi das Cruzes será contemplada com R$ 1.881.358,81 para instalação de lombadas e rampas de acessibilidade, por exemplo.

O número de fatalidades causadas por acidentes de trânsito reduziu 5,4% em janeiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Neste ano foram registrados 387 óbitos, o menor número desde o início do Infosiga SP, sistema que registra ocorrências nos 645 municípios, desde 2015.

"Uma excelente notícia no mês janeiro: 5,4% a menos de mortes nas rodovias do Estado de São Paulo. Todo o dia 19, o Infosiga traz os indicadores para a gente poder dirigir os investimentos e reduzir os acidentes de trânsito. Desde o início do programa foram 421 vidas salvas. Hoje, a causa externa, que é acidente rodoviário, é a terceira maior causa de morte no mundo inteiro. E é a primeiríssima entre os jovens", disse o governador Geraldo Alckmin, ao lado dos prefeitos de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR) e Marcus Melo (PSDB).

Parcerias

O evento também foi palco de assinatura de parceria do Movimento Paulista com três entidades do terceiro setor: Fundação Volkswagen, ONG Criança Segura e Vital Strategies. "A parceria com instituições de renome e atuação internacional possibilita levar a mensagem de segurança para um público ainda mais amplo", explica a coordenadora do programa, Silvia Lisboa.

A assinatura de acordo de parceria técnica com a Polícia Rodoviária Federal também integrou a agenda. Além do envio de dados de rodovias federais que já é realizado pela PRF, agora o órgão terá acesso a uma série de dados compartilhados pelo Movimento Paulista.

O Programa do Governo do Estado de São Paulo, tem como principal objetivo reduzir pela metade os óbitos no trânsito no Estado até 2020.