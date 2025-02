Estátua de Padre Cícero sofrevandalismo; polícia vai apurar

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano comunicou a Polícia Civil e pediu apuração das circunstâncias sobre o ato de vandalismo contra a estátua do Padre Cícero, na Praça Padre Cícero, no Jardim Revista. O objetivo é identificar os autores.

A estrutura foi danificada com a cabeça da estátua arrancada e o “corpo” pichado. A Secretaria informou que tomou conhecimento do vandalismo no dia 5 de fevereiro, quando uma equipe da pasta chegou ao endereço para providenciar serviços de zeladoria e manutenção que estavam programados.

Diante do que foi constatado, a iluminação pública precisou ser reparada e restabelecida e a escultura da personalidade religiosa que dá nome ao local está com o processo de restauração sendo providenciado.

Em 2023, as equipes do Viveiro Municipal Tomoe Uemura haviam concluído serviços de revitalização na Praça Padre Cícero, no Jardim Revista.

Foram realizados trabalhos como, manutenção, pintura, poda, capinação, varrição, roçagem, e recolhimento dos resíduos descartados de forma irregular no espaço. A iniciativa tem o objetivo de garantir as devidas manutenções para todos os espaços de convivência da cidade para que possam ser utilizados como locais de lazer e descanso para a população.