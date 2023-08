Estevam sela chegada ao PSD em 'noite de filiação' em Suzano

O ex-deputado estadual Estevam Galvão se filiou ao Partido Social Democrático (PSD) nesta segunda-feira (21) em uma "noite de filiação" realizada no Edifício Columbia, em Suzano.

Ao lado de autoridades, incluindo um assessor do secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, Ronaldo Camargo; o presidente do PSD em Suzano, Maurício Abraão; e o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, Estevam destacou a motivação de mudar de partido.

"Momento importante. Eu fui fundador do PSL, que foi Democratas e, depois, União (Brasil). Mas agora o partido está desarticulado e não estou concordando com a caminhada do União hoje. O Kassab me convidou para integrar o governo, para integrar o PSD, e estou me filiando e vamos tocar a política. Não fui candidato pelo meu problema de saúde, mas continuo na política", explicou Estevam.

O assessor de Gilberto Kassab, Ronaldo Camargo, enalteceu a carreira de Estevam e seu comprometimento com a política.

"Trabalhamos juntos no governo Serra-Kassab. Uma carreira fantástica deste grande servidor público que é o amigo Estevam. Ele efetivamente está se encontrando com um partido extremamente republicano. Tenho visto que a cidade está com uma zeladoria fantástica. Que vocês continuem com essa energia toda", disse.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), explicou sua relação com o ex-deputado Estevam, que sua presença no novo partido fortalece o PSD e ressaltou a união do novo partido do comendador de Suzano com o PL.

"Ele continua trabalhando todos os dias em prol de Suzano e do alto Tietê, e ajuda muita gente também fora daqui. Essa entrada só engrandece o partido. Fico feliz também pela escolha dele para o Fumefi. É um cargo super importante e muito cobiçado por todos. Vai ajudar muito Suzano e outras cidades que vão precisar deste amparo. O PL e o PSD são parceiros, e o PSD se reforça aqui em Suzano ainda mais. Suzano vai continuar avançando e é bom poder contar com a sabedoria do Estevam no PSD. A gente poucas vezes caminhou junto, mas eu tenho muito respeito por ele e, mesmo nos bastidores, ele me aconselhou muito", afirmou Ashiuchi.