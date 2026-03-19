Estoque de sangue dos tipos A e O entra em nível crítico no Hemocentro Transfusão de Suzano

O Hemocentro Transfusão de Suzano está com estoque crítico de sangue dos tipos A e O, tanto positivo quanto negativo. As tipagens representam cerca de 87% da população, o que aumenta a demanda pelas bolsas e torna essencial a participação de novos doadores.

De acordo com a líder da recepção e responsável pelas campanhas do hemocentro, Melissa Gabriela Rocha da Silva, os tipos sanguíneos mais comuns são justamente os que apresentam maior procura. Segundo dados apresentados pela unidade, o tipo O+ representa cerca de 36% da população brasileira, seguido pelo A+ com 34%, O- com 9% e A- com 8%.

A necessidade constante também está relacionada ao uso desses tipos em situações de emergência. Os tipos O são considerados doadores universais, podendo ser utilizados quando não há tempo para a identificação detalhada do tipo sanguíneo do paciente. O sangue O+ pode ser destinado a todos os pacientes com fator positivo, enquanto o O- pode ser utilizado em qualquer pessoa, embora quem tenha esse tipo só possa receber doações do mesmo grupo. Em média, são necessárias cerca de 1.500 bolsas de sangue por mês para manter o atendimento regular realizado pelo Hemocentro Transfusão. O material coletado abastece hospitais do Alto Tietê, do ABC e da Grande São Paulo, sendo utilizado em atendimento de acidentes, emergências, cirurgias programadas e no tratamento de pacientes.

Apesar da demanda constante, o hemocentro tem registrado baixa presença de doadores, principalmente entre segunda e quinta-feira. Nesses dias, o atendimento costuma ser feito por ordem de chegada. Já às sextas e sábados pela manhã, quando o número de voluntários costuma aumentar, é necessário realizar agendamento para garantir um atendimento mais organizado.

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe ou resfriado. Pessoas que tenham realizado cirurgias, procedimentos ou façam uso de medicamentos devem informar a situação no momento do agendamento, já que alguns casos podem impedir temporariamente a doação por segurança do doador ou do paciente.

Homens podem doar a cada dois meses, podendo realizar até quatro doações em um período de 12 meses. Já as mulheres podem doar a cada três meses, com limite de três doações no mesmo período.

No dia da doação, é necessário apresentar um documento com foto. Caso o voluntário já saiba seu tipo sanguíneo, é recomendado levar também um comprovante de tipagem, principalmente se for a primeira doação no Hemocentro Transfusão.

A sede do hemocentro fica em Suzano, na Avenida Antônio Marques Figueira, 1862, na Vila Figueira, com acesso pela Rua Felisberto Filho, nº 342. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7h às 17h. Também é possível doar na unidade de Mogi das Cruzes, localizada na Rua Barão de Jaceguai, 1148, no Centro, dentro da Santa Casa, com entrada pelo ambulatório. O funcionamento é de segunda a sábado, das 8h às 13h.