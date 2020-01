Estradas do Caulim e do Kisaki recebem serviços de manutenção no fim de semana

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano deu continuidade às melhorias no distrito de Palmeiras. Durante o final de semana (25 e 26), as equipes passaram pelas estradas do Caulim, no Parque Cerejeiras, e do Kisaki, no Jardim dos Eucaliptos, realizando a recuperação das vias por meio de nivelamento e cascalhamento.

De acordo com o diretor de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, a estrada do Caulim tem mais de três quilômetros de extensão e, por isso, as intervenções foram feitas no trecho dois, que vai da linha férrea até a ponte sob o rio que corta a via. No local, houve aplicação de fresa de asfalto. “Este serviço, mesmo sendo considerado paliativo, se faz necessário em razão das chuvas fortes que atingiram o município nas últimas semanas”, explicou.

Oliveira explica ainda que a equipe técnica da pasta já realizou o levantamento de dados para elaboração de um projeto para a recuperação definitiva da via em toda a sua extensão. “Este levantamento apontou a necessidade de implantar um novo sistema de drenagem em um trecho onde foi identificado que não há escoamento das águas pluviais. Nossa expectativa é que consigamos superar todos as partes de documentação e darmos início às obras ainda neste primeiro semestre”, explicou.

O plano prevê também a implantação da infraestrutura inicial, com guia, sarjeta e drenagem, para que se possa implantar a pavimentação definitiva posteriormente.

Já a estrada do Kisaki, no Jardim dos Eucaliptos, recebeu nivelamento e cascalhamento. No trecho onde passa o córrego, os tubos antigos foram substituídos e duplicados de tamanho por outros maiores, com tamanho de 1,5 metros de diâmetro. “No momento estamos finalizando a aplicação de solo brita na via, deixando-a em condições de tráfego”, concluiu Oliveira.