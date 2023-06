Estudante do Piaget embarca para Portugal

A estudante Sabrina Poliana Moreira Nascimento embarca para Portugal neste sábado (17/06) para realizar um sonho. Com 20 anos, ela está no 7º semestre do curso de Pedagogia no Centro Universitário Piaget e vai viajar pelo Programa de Mobilidade Internacional. Estudantes do campus suzanense podem fazer intercâmbio e vivenciar uma experiência internacional acadêmica de graça em qualquer Campus do Instituto Piaget no mundo.

O estudante só paga a passagem, hospedagem e alimentação. Desde 2017, já tivemos três grupos de alunos que participaram do programa, que agora após a pandemia volta a funcionar.

De acordo com a pró-reitora acadêmica , Poliana Lima, Sabrina terá atividades no instituto durante a próxima semana. Ela será recebida pela professora Clementina Nogueira, presidente do Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul e presidente do Campus Universitário de Almada, que apresentará para ela as atividades que serão realizadas.

“Em conjunto com a coordenação do local, é feita uma programação que permita ao aluno uma experiência internacional, com vivências acadêmicas, entendendo as semelhanças e diferenças no mercado de trabalho dos dois países ”, explica Poliana.

Sabrina conta que o maior incentivo para embarcar nesta viagem veio do professor Álvaro. “No início da faculdade, ele sempre falava para tentarmos. Após um certo tempo, resolvi juntar essa oportunidade incrível com minha imensa vontade de viajar sozinha pela primeira vez e nisso foi fluindo. Para mim, esta é uma mudança de vida e um momento cheio de experiências e oportunidades, algo que vai mudar minha forma de ver a vida”, finaliza.