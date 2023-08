Estudantes realizam campanha para arrecadar alimentos

Os gremistas da Escola Estadual Prof° Leda Fernandes Lopes, localizada na Vila Maria de Maggi, estão mobilizando a campanha “Escola alimentada - alunos sem fome, o estudo consome” para arrecadar alimentos e destinar às famílias de estudantes que vivem em vulnerabilidade social.

O grêmio Inova Leda lançou a campanha pensando em amenizar a insegurança alimentar presentes nas famílias dos estudantes da escola. “Muitos estudantes frequentam a escola pelo simples motivo de que não tem comida fora dela. O projeto tem uma vocação social para ajudar quem mais precisa”, parte do slogan da campanha.

A arrecadação começou no dia 22 de junho e vai até o dia 18 de agosto. A expectativa é que sejam atendidas pelo menos 10 famílias com as cestas básicas montadas no final de agosto, quando ocorre a distribuição.

Vão ser arrecadados alimentos não perecíveis que estejam dentro da validade. O horário para entrega das doações dos alimentos é das 7 às 14 horas e das 14h15 às 21h15.

As famílias ou alunos que tiverem interesse em receber a cesta devem entrar em contato com o grêmio ou a gestão da escola, informando a quantidade de familiares na casa. No final de agosto o grêmio vai selecionar um dia para fazer a distribuição das cestas na ONG "Folia da Luz" localizada no bairro.

Doações



A escola recebe doações em seu endereço: Rua Vitório Favalli,160, Vila Maria de Maggi. Mais informações podems ser consultadas através do telefone: (11) 4748-4420