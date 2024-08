Estupros crescem 20,94% nos primeiros seis meses de 2024 no Alto Tietê

O número de casos de estupro no Alto Tietê cresceu 20,94% nos primeiros seis meses de 2024. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). De janeiro a junho de 2024, foram registradas 306 ocorrências. Número maior que o total dos primeiros seis meses de 2023, quando houve 235 registros do crime.

A cidade que mais registrou casos foi Mogi das Cruzes, com 111 ocorrências. Nos primeiros meses de 2023, foram contabilizados 77 crimes desta natureza.

Itaquaquecetuba foi o único município da região onde houve queda, conforme apontou a pasta. De 65 casos, em 2023, o número caiu para 56 neste ano.

Suzano registrou 43 ocorrências em 2024, apenas um a mais que no mesmo período do ano passado, quando houve 42 registros. Em Ferraz de Vasconcelos, os casos subiram de 19 para 25. Já em Poá, foram 23 casos neste ano contra 12 no período anterior.

A pasta também apontou uma elevação nos casos de estupro nas demais cidades da região. Em Arujá, o número subiu de 11 para 15. Os dados apontam um crescimento em Biritiba-Mirim. No mesmo período, em 2023, foram oito casos na cidade. Neste ano, foram 10.

Salesópolis registrou um caso a mais que nos primeiros meses de 2023: de dois subiu para três. Por fim, em Santa Isabel, o número subiu de oito para nove.