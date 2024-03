Evento de filiação reúne 10 partidos e mais de mil pessoas em Suzano

Em megaevento realizado na tarde deste sábado, no Bunkyo de Suzano, dez partidos se reuniram para ato de filiação e confirmar apoio ao pré-candidato a prefeito, Pedro Ishi (PL). Pelo menos 1.500 pessoas estiveram no local e outras mil se filiaram.

Os dez partidos que se reuniram foram: PL, PSB, PRD, Avante, PSD, Republicanos, União Brasil, MDB, PSDB e DC. Os respectivos presidentes das siglas subiram ao palco e discursaram sobre os quase oito anos de gestão de Rodrigo Ashiuchi e a sucessão de Pedro Ishi.

Penúltimo a falar no palco, Rodrigo Ashiuchi fez um discurso forte onde enalteceu seu mandato e firmou compromisso com os pré-candidatos a vereador que estavam presentes.

“Eu estarei junto com vocês. Eu e a Larissa (Ashiuchi). Hoje posso afirmar que esse rapaz (Pedro Ishi) está preparado para que Suzano continue caminhando no trilho correto. E eu estarei nas ruas caminhando junto com vocês para continuar a ajudar nossa cidade. Eu construí um legado nesse oito anos e seguirei firme com ele”, disse Ashiuchi.

Em coletiva ele explicou a escolha por Pedro Ishi para concorrer à sua sucessão.

“Deixo um legado de avanço em todas as secretarias. Entregamos obras importantes e outras ainda virão. Deixo legado o resgate do orgulho de ser suzanense. Mas o Pedro foi escolhido, ainda com 30 anos, para assumir a pasta da Saúde em um momento delicado, com pandemia e ainda sim avançamos muito na área. Conseguimos a UPA Jardim Revista, a virada da vacina que foi um marco para a região, e ele tem o apoio de lideranças importantes como o governador Tarcísio”, completou.

Durante seu discurso, o pré-candidato Pedro Ishi reforçou a relevância de um evento como o deste sábado e “provocou” candidatos rivais.

“Sabemos a dificuldade de administrar a cidade de Suzano, mas sei que com esse time juntos vamos seguir realizando o projeto desenvolvimento nos últimos oito anos. Mas isso é obrigação, porém, em um passado recente vemos candidatos rivais que estão inelegíveis e não podem disputar a eleição”, afirmou.

Pedro Ishi ainda reforçou o objetivo de ganhar a eleição no primeiro turno. Ele ainda revelou que sua esposa, Déborah Raffoul, está grávida do terceiro filho.

“Esse é mais um compromisso para ganhar a eleição no primeiro turno. O parto está previsto para época do segundo turno”, disse Ishi arrancando algumas risadas do público.

Filiação

Segundo Ashiuchi, esse é o maior evento de filiação partidária que já ocorreu no Alto Tietê.

“Nunca tivemos um momento como esse. Geralmente cada partido faz a sua filiação, mas hoje, para mostrar o nosso grupo, reunimos todos vocês nesse grande ato suprapartidário”.

Um dos vereadores que já anunciou troca de partido foi o Max Eleno, que trocou o Podemos pelo PL.

“Nós já somos parte do governo Ashiuchi, mas agora estamos mais juntos. O PL é um dos maiores partidos do País e tem valores que eu sigo, como o religioso”, disse o vereador.