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Jornal Diário de Suzano - 09/09/2026
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Conscientização

Teatro de Fantoches orienta crianças da Apae de Suzano sobre segurança no trânsito

Apresentação foi realizada nesta quarta-feira (09/09), por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e a Polícia Militar

09 setembro 2026 - 15h51Por de Suzano
Apresentação foi realizada nesta quarta-feira (09/09), por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e a Polícia Militar Apresentação foi realizada nesta quarta-feira (09/09), por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e a Polícia Militar - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano )

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano garantiu ensinamentos lúdicos sobre segurança no trânsito para os alunos acolhidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade por meio de mais uma apresentação do Teatro de Fantoches, que foi realizada nesta quarta-feira (09/09) na sede da organização, na Vila Mazza.

A nova atividade, que foi viabilizada pela parceria com o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar, reforça o trabalho voltado à conscientização sobre condução segura junto à população e amplia o alcance da iniciativa, que até então estava dedicada apenas a estudantes da rede municipal de ensino.

Conforme desenvolvido nas outras edições, a proposta foi compartilhar reflexões sobre empatia e respeito às diferenças, para que crianças se tornem multiplicadoras dos conhecimentos adquiridos, repassando tudo o que foi aprendido pela apresentação de fantoches com todas as pessoas que fazem parte do seu convívio. Por isso, o Departamento de Educação para o Trânsito da prefeitura tem proporcionado essas atrações de forma periódica ao longo do ano.

No último mês de agosto, 1.092 alunos de quatro escolas da cidade tiveram a oportunidade de aprender as leis de trânsito dessa forma lúdica e divertida. Foram contemplados 337 crianças da Escola Municipal Augustinha Raphaela Maida Molteni, do Jardim Natal; 221 da Escola Municipal Angela Martins de Oliveira, do Jardim Dora; 129 da Escola Municipal Chácara Duchen; e 405 da Escola Municipal Professor Ruy Ferreira Guimarães, do Jardim São Bernardino.

Já em maio, outros 509 alunos de cinco unidades também receberam essas orientações. Na ocasião, o trabalho alcançou as Escolas Municipais Professor Antonio Maschietto (100), do Jardim Santa Inês; Toshio Utiyama (111), do centro; Professora Neyde Pião Vidal (121), do Parque Buenos Aires; Professora Nizilda Alves de Godoy (92), da Fazenda Aya; e Samira Antoun Bou Assi (85), do bairro Chácaras Nova Suzano.

No ano passado, o Teatro de Fantoches foi ofertado para quase 3 mil crianças das escolas municipais, por meio das atrações organizadas pela programação da campanha “Maio Amarelo” e outras distribuídas ao longo do segundo semestre, nos meses de agosto, setembro e outubro.

O secretário Claudinei Galo destacou a importância de reforçar a cultura de segurança com as crianças. “Nosso propósito é promover os conceitos básicos sobre a conduta adequada no trânsito para que essas lições façam parte da formação dos pequenos. Assim, fazemos com que eles compartilhem com seus pais tudo o que aprenderam e se preparem para serem motoristas mais conscientes no futuro”, ressaltou o titular da pasta.

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