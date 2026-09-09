Suzano amplia acervo das bibliotecas públicas com 3,8 mil novos livros

A Prefeitura de Suzano ampliou em 3.883 exemplares o acervo das bibliotecas públicas municipais. O número de livros disponíveis para empréstimo passou de 34.575 exemplares, em dezembro de 2025, para 38.458 neste ano, representando um crescimento de 11,2%.

Gerenciadas pela Secretaria Municipal de Cultura, as sete bibliotecas oferecem gratuitamente obras de diferentes assuntos e gêneros, com destaque para títulos da literatura brasileira, livros destinados ao público infantil e juvenil e obras ligadas à cultura pop, incluindo exemplares da série “Harry Potter”.

A Biblioteca Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra, localizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), concentra o maior acervo, com 21.380 exemplares. O espaço também é o único equipamento municipal que disponibiliza livros em braile, além de recursos de acessibilidade voltados às pessoas cegas ou com baixa visão, como impressora e copiadora próprias para a produção e reprodução de textos nesse sistema de escrita.

Nas demais regiões da cidade, as bibliotecas da Casa de Cultura I Professor Luiz Antonio da Silva e da Casa de Cultura II Ari de Jesus Cardoso, ambas em Palmeiras, contam com 2.296 e 825 livros, respectivamente. Os espaços estão localizados na rua Manoel Ramos, 14, no bairro Parque Palmeiras, e rua Antonio Binotti, 332, no Jardim Belém.

O Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) abriga um acervo com 4.105 obras.

Já a biblioteca instalada no Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Cidade Boa Vista) disponibiliza 3.297 livros. O Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Victorino, 68 – Jardim Colorado) conta com 5.382 exemplares, enquanto o Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Sousa, 30 – Jardim Casa Branca) reúne outros 1.173 títulos.

Para realizar empréstimos, o interessado deve comparecer a uma das bibliotecas com documento de identidade e comprovante de residência em Suzano para fazer o cadastro e retirar a carteirinha de acesso. Cada pessoa pode levar até dois livros simultaneamente, com prazo de 14 dias para devolução.

As bibliotecas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e também oferecem espaços destinados à leitura, pesquisa e estudos. As obras disponíveis podem ser consultadas previamente pelo catálogo on-line, no endereço suzano.alexandria.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4747-4180.

O secretário José Luiz Spitti destacou que a ampliação do acervo fortalece o acesso gratuito da população à leitura e ao conhecimento. “Esse crescimento demonstra o cuidado da administração municipal em manter nossas bibliotecas atualizadas e cada vez mais atrativas para a população. São milhares de títulos disponíveis gratuitamente em diferentes regiões, aproximando crianças, jovens e adultos da literatura, da pesquisa e do conhecimento. Queremos que esses espaços sejam cada vez mais frequentados e façam parte da rotina dos suzanenses”, afirmou.