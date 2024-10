Ex-secretário de Saúde de Suzano relata passagem do furacão Milton

O ex-secretário de Saúde de Suzano e oftalmologista Luis Cláudio Guillaumon, relatou ao DS, nesta quinta-feira (10), a situação da passagem do furacão Milton, na Flórida, nos Estados Unidos.

O médico está hospedado com parte da família em Kissimmee, cerca de 1 hora de Tampa, cidade mais atingida por enchentes.

Guillaumon participa do lançamento de evento denominado “Vision Way Américas” - assessoramento médico de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. “Uma forma de unir o melhor da medicina brasileira com a eficiência e inovação dos Estados Unidos”, explicou Guillaumon. Representantes do consulado brasileiro nos EUA eram esperados. O evento, por hora, está cancelado.

O oftalmologista afirmou que está bem. Como todos os moradores de Kissimmee, ele enfrentou falta de energia elétrica, presenciou muitas árvores caídas nas ruas, mas destacou a solidariedade do povo norte-americano. “A população é muito engajada”, disse.

Ao lado de médicos, que estão na Flórida para o evento, Guillaumon afirmou que vem seguindo todas as recomendações das autoridades. “Onde estou está tudo sob controle. Há avisos, do governo, pelo celular sempre quando há um alagamento para que as pessoas se preparem”, explicou.

Segundo ele, o hotel orientou os hóspedes a armazenar água na banheira, tirar as mesas do meio da sala e guardar os carros. “Mas, há prateleiras vazias nos supermercados”, disse.

Guillaumon lembrou que o filho mais velho ficou no Brasil e sua sogra mora em Tampa. “Mas estamos bem. Sem dano material”, disse o ex-secretário de Saúde com a expectativa de que o evento no qual viajou para participar aconteça. Ele está desde o dia 4 de outubro nos Estados Unidos. O furacão Milton está se afastando da Baía de Tampa, na Flórida, e indo em direção a Orlando.

Depois de atingir a costa na noite desta quarta-feira (9), causou inundações repentinas em Tampa, St. Petersburg, Sarasota e Venice, com ventos de cerca de 160 km/h na maioria desses lugares.