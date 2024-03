Fachada do Cineteatro Wilma Bentivegna recebe ação do projeto 'Arte Pública'

A Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Coordenadoria de Artes Plásticas, concluiu neste mês de março mais uma ação do projeto “Arte Pública”, que garantiu uma expressiva mudança na fachada do Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro). A pintura foi criada em alusão à programação de atividades da segunda edição do festival “Suzanime 2.0”, ocorrido entre 19 e 21 de janeiro, período em que o serviço foi iniciado. A conquista foi viabilizada por meio de uma parceria com o governo do Estado, que contemplou a cidade com iniciativas conduzidas pela organização “Amigos da Arte”.

O mural foi batizado de “Vista” e criado pela artista Nekotombo. No espaço, é explorada a temática da cultura pop geek de mangás e animes. A concepção da arte, conforme explicada pelo próprio autor, teve como premissa a apresentação de dois personagens de gerações distintas, que compartilham o mesmo momento em um passeio de bicicleta.

A arte busca induzir a reflexão sobre as perspectivas diferentes dos dois personagens a partir do que cada um aprecia e de que maneira enxergam o mundo ao seu redor. O mural se divide ao meio com cada personagem em uma face, mas a arte e o compartilhamento da experiência entre os dois se completam quando se observa a arte à distância, para visualização completa do mural e os detalhes a serem transmitidos.

O artista afirmou que a pintura busca colaborar com a mensagem de que a convivência pode ser preservada mesmo entre pessoas com perspectivas diferentes em relação à vida. “Tentei representar a esperança do diálogo e do consenso para guiar o caminho da construção em coletivo”, declarou Nekotombo.

A coordenadora de Artes Plásticas da prefeitura, Aline Baliberdin, salientou que este espaço foi escolhido pela grande visibilidade que possui. “Recebemos pessoas de todas as idades e de todos os perfis por conta da programação diversificada do Cineteatro. A apresentação dessa arte é valiosa não só pela transformação que proporciona, como também pela mensagem que transmite”, avaliou a coordenadora.

A secretária municipal de Cultura, Márcia Belarmino, destacou o significado deste tipo de ação para Suzano. “O projeto ‘Arte Pública’ busca valorizar o trabalho de artistas plásticos e urbanos do nosso município e do Alto Tietê, produzindo imagens em grande escala de tamanho e transformando a paisagem onde elas estão inseridas. Os equipamentos públicos ganham uma nova cara e se tornam ainda mais atrativos para a população”, ressaltou a titular da pasta.

Mais arte

Em dezembro do ano passado, a inauguração do Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, no bairro Sesc, trouxe como uma de suas atrações a pintura nas laterais da pirâmide, que foi proporcionada por meio do projeto “Arte Pública”. A proposta para decorar as faces, de 7 metros de largura por 17 metros de altura, apresentou a temática da prática desportiva, do contato com a natureza e da vivência do lazer, incorporando a linguagem do graffiti. O trabalho foi produzido pelos artistas urbanos suzanenses Niko Takaki e Ítalo Raphael e executadas com auxílio de Caio Yamazaki e Neli Souza.

Os elementos da prática esportiva também foram levados, com o projeto “Arte Pública”, ao novo equipamento inaugurado pela prefeitura em fevereiro deste ano: o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Professor David Ramos Trinca, que fica localizado no cruzamento das ruas Vicente Scalice e Guilherme Garijo, no Jardim Santa Inês, região norte da cidade. O responsável pelo trabalho neste local foi o artista Raça Lima.