Falta de comparecimento em consultas chega a 40% em Suzano

A falta de comparecimento em consultas médicas agendadas chegou a 40% em Suzano, de acordo com o secretário de Saúde, Diego Ferreira. O comandante da pasta participou do DS Entrevista.

“É algo que nos preocupa muito. Suzano está com mais de 40% de absenteísmo. O paciente mandou a guia, que chegou na central de regulação, fomos atrás, fizemos a captação das vagas. Muitas vezes são vagas em lugares especializados, como o AME de Mogi, Hospital Mário Covas. São locais que são difíceis as vagas. Depois de conseguir a vaga, o paciente confirma a consulta, recebe a guia com data e horário e o paciente simplesmente não vai”, disse o secretário.

O Ministério da Saúde estipula um máximo de 20% de absenteísmo nas cidades, ainda segundo o secretário.

Diego continuou explicando os problemas que a falta de comparecimento nas consultas acaba causando. “Isso gera um transtorno imenso. Primeiro: um outro paciente, que está aguardando na fila, poderia ter ido no lugar. Acaba tirando o lugar do outro. Segundo: o médico fica esperando o paciente na consulta. Terceiro: estamos recebendo notificações do Estado cobrando o motivo dos pacientes não irem às consultas. Isso pode acarretar a redução do número de vagas que eles oferecem para nós”.

O secretário falou da importância da conscientização da população sobre o assunto. “É extremamente importante a população se conscientizar. Se agendou, é preciso fazer o maior esforço possível para conseguir ir à consulta. Ou então avisar que não vai conseguir ir. Até dois dias antes conseguimos colocar outra pessoa na vaga”.

Uma forma pensada pela Secretaria de Saúde de Suzano para combater o absenteísmo é a confirmação do agendamento por WhatsApp. “Às vezes você liga, a pessoa está na rua e não consegue anotar as informações da consulta. O que vamos fazer é mandar um WhatsApp quando conseguirmos agendar. Vamos confirmar no WhatsApp. Acredito que é uma forma de diminuir um pouco o absenteísmo”.