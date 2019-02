Famílias selecionam apartamentos do Jardim Europa nesta quinta-feira

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano realiza nesta quinta-feira (7) o sorteio da ordem de escolha dos apartamentos do Conjunto Residencial Bosque das Flores com as 410 famílias já selecionadas. Ao todo, 500 unidades serão ocupadas. Nesta fase, 80% dos beneficiários, que já contam com toda a documentação aprovada pela Caixa Econômica Federal, poderão selecionar as moradias durante o evento no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, a partir das 9 horas.

O empreendimento, localizado na avenida Washington Luiz, no Jardim Europa, já teve as obras finalizadas e está vinculado ao projeto de Reurbanização do Miguel Badra Jaguari, que visa a transferência das famílias que vivem em situação de risco naquela localidade. As outras 90 unidades do residencial, construídas por meio do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, serão liberadas conforme a aprovação do dossiê das demais famílias cadastradas.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, cada beneficiário poderá selecionar até três unidades que deseja habitar. “As famílias já tiveram oportunidade de conhecer de perto as instalações durante visita”, comentou. O chefe da pasta destaca que a escolha final das moradias será mediante sorteio considerando as três opções indicadas.

Após o processo de atribuição dos apartamentos, os beneficiários serão encaminhados à elaboração dos contratos junto à Caixa Econômica Federal. A estimativa de conclusão é de cerca de 20 dias, para posterior evento de assinaturas e nova vistora dos moradores. A expectativa é de que as famílias definitivamente ocupem as unidades em meados de março.

A última entrega de unidades habitacionais em Suzano foi concluída em agosto do ano passado, com o repasse das chaves aos moradores dos conjuntos populares Solar das Hortênsias e Solar das Oliveiras, no Jardim Fernandes. Ao todo, foram entregues 440 apartamentos.