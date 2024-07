Farmácia do Centro de Saúde II realiza quase 48 mil atendimentos neste primeiro semestre

Em balanço apresentado ao DS após solicitação, o setor de Farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins CSII realizou 47.978 atendimentos no primeiro semestre deste ano. O número representa um crescimento de 36,2% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 35.206 foram registrados.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o aumento ocorre por conta da ampliação do horário de funcionamento dos demais serviços da unidade, como dos atendimentos clínicos e de enfermagem, que agora ocorrem das 7 às 19 horas de segunda-feira a sábado. Anteriormente, o equipamento recebia pacientes das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Também ocorre um aumento gradual a cada ano, que reflete nas farmácias que atendem pacientes do SUS.

Com relação aos medicamentos distribuídos aos munícipes, a Secretaria de Saúde aponta que houve ligeiro aumento de 1,8% na demanda de um período para o outro na Farmácia do CS II. Entre janeiro e junho de 2023, 3.835.326 doses de medicamentos foram entregues a pacientes que passaram por essa unidade. Neste ano, o número foi um pouco maior, de 3.904.372 doses. Esse dado considera uma unidade de medicamento (um comprimido, um frasco, etc) entregue pela Farmácia.

A pasta informa ainda que os medicamentos que possuem maiores demandas na Farmácia do CS II são Losartana 50 miligramas (mg) indicado para o tratamento de hipertensão; Sinvastatina 20 mg que age na redução do colesterol no sangue; e Prometazina 25 mg antianafilático e antialérgico.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a Farmácia conta com itens da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), incluindo os controlados. A exceção está em alguns remédios do Componente Estratégico, que são fornecidos exclusivamente no Serviço de Atendimento Especializado do Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), e outros fornecidos somente no Ambulatório de Especialidades Médicas Doutor Joracy Cruz.

Para adquirir um medicamento na Farmácia do CS II, o paciente precisa apresentar documento oficial com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e uma receita com carimbo de uma autoridade médica.

As equipes analisarão o pedido e entregarão os medicamentos disponíveis na unidade. No ato da entrega, o profissional de saúde também passará orientações sobre quantas doses e em qual período de tempo o paciente deve consumir o medicamento.

Por fim, a pasta lembra que o sistema de entrega de medicamentos é o mesmo para as farmácias de todos os 24 postos de saúde da cidade. Entretanto, é importante ressaltar que apenas a do CS II funciona em horário estendido e aos sábados. Nas demais unidades, o horário de atendimento segue de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.