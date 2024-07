Federação 'Suzano da Esperança' confirma Walmir Pinto como candidato a prefeito

Na tarde de sábado, 27 de julho, o Cineteatro Wilma Bentivegna foi palco da convenção da Federação Suzano da Esperança. O evento contou com a presença de mais de 200 pessoas e marcou um importante momento político para a cidade de Suzano.

Durante o evento, o atual vice-prefeito e presidente do Partido Verde (PV) de Suzano foi oficializado como candidato a prefeito da cidade. Tarcísio Boaventura, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), também foi apresentado como vice-prefeito, juntamente com os 20 nomes dos pré-candidatos a vereadores.

Walmir Pinto, ao discursar, destacou sua trajetória na história de Suzano e emocionou-se ao lembrar de seu pai, já falecido. "A minha candidatura tem como padrinho, o povo de Suzano. Minha trajetória fala por si e Suzano não pode ter candidatos tutelados ou candidatos AA. Arujazinho é Alphaville. Sou a única candidatura do time do Lula e não me falta experiência, coragem e compromisso com o povo da cidade", declarou.

A convenção também serviu para apresentar oficialmente a coligação "Suzano Pode Mais e Melhor", composta pelo Partido dos Trabalhadores (PT), PCdoB, PV e Solidariedade. Durante o evento, Walmir anunciou que, em breve, apresentará o programa de governo "Suzano Rumo ao 100", que trará propostas tanto para o momento atual quanto para o futuro da cidade. "O prefeito eleito precisa ter a caneta e a coragem para fazer o que é preciso" ressaltou Walmir Pinto.