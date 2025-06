Feira de Artesanato segue até sábado com opções criativas para o Dia dos Namorados

Ainda dá tempo de garantir um presente especial, criativo e cheio de significado para o Dia dos Namorados, que será comemorado nesta quinta-feira (12/06), com a “A Feira de Artesanato - Especial Dia dos Namorados”.

Promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, a iniciativa segue até este sábado (14/06), das 10 às 21 horas, no Suzano Shopping (rua Sete de Setembro, 555 - Conjunto Residencial Iraí), reunindo 16 artesãos da cidade em um espaço dedicado à economia criativa e à valorização do trabalho manual.

A iniciativa é realizada pela pasta em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Suzano S.A., da Associação Comercial e Empresarial (ACE), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas Nikkey), do próprio Suzano Shopping.

A feira é uma oportunidade para quem busca fugir dos presentes convencionais e surpreender a pessoa amada com algo feito com afeto e originalidade. Entre os produtos disponíveis estão bolsas, mochilas, bonecas de pano, peças em crochê e amigurumi, brinquedos educativos, velas aromáticas, biojoias sustentáveis, itens de madeira e MDF, e artigos de macramê como mandalas, chaveiros e suportes para plantas.

De acordo com a coordenadora de Artesanato da prefeitura, Vanessa Cury, o evento é um espaço de valorização cultural e geração de renda para os artesãos. “Cada peça exposta aqui tem uma história e uma dedicação únicas. O público encontra presentes cheios de identidade e os artesãos ganham a oportunidade de mostrar o talento que existe em Suzano. É um convite ao consumo consciente e ao apoio aos pequenos produtores locais”, destacou.

“A Feira de Dia dos Namorados no Suzano Shopping é uma vitrine importante para os artesãos da região, que, além das vendas imediatas, podem gerar futuras oportunidades de negócio. Iniciativas como essa reforçam nosso compromisso com a geração de trabalho e renda, por meio da economia solidária, bem como com o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atuamos. Isso também está alinhado ao nosso direcionador, que afirma que só é bom para nós se for bom para o mundo”, comentou Adriano Martins, coordenador de Relacionamento Social da Suzano S.A.

A entrada na feira é gratuita e o ambiente é ideal para passeios em família, com amigos ou em casal. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, iniciativas como essa fortalecem o setor artesanal e contribuem diretamente para a economia da cidade. “Nosso compromisso é apoiar quem empreende com criatividade e coragem. A feira é mais uma prova de que investir no artesanato é investir no desenvolvimento de Suzano, gerando oportunidade, emprego e renda”, afirmou.

O evento vem atraindo grande público desde a sua abertura, na última quinta-feira (05/06), e tem sido elogiado pela organização, variedade e qualidade dos produtos. Além de aquecer a economia em uma data estratégica, a feira promove o encontro entre artesãos e a comunidade, gerando conexões afetivas e valorizando a produção local.

Para o prefeito Pedro Ishi, ações como essa mostram o poder da união entre diferentes setores em prol do bem comum. “A parceria entre Poder Público e iniciativa privada é fundamental para criarmos oportunidades como esta. Queremos que os artesãos cresçam junto com Suzano. Por isso, seguimos investindo em espaços que fortaleçam a economia criativa e que aproximem a população da nossa cultura”, disse o prefeito.