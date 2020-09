Feiras livres seguem recomendações com um atendimento por vez

As feiras livres de Suzano seguem as recomendações da área de saúde para evitar a contaminação da Covid-19.

Uma das regras é de que cada vendedor pode atender apenas uma pessoa por vez, para evitar aglomeração, passando para o próximo cliente apenas após a entrega dos produtos.

Há quatro meses (desde maio) as feiras livres diurnas estão funcionando em Suzano, seguindo os requisitos da Secretaria de Saúde referentes ao espaçamento entre barracas, utilização de máscara, higienização de bancadas, utensílios, balanças e produtos para a comercialização de alimentos como frutas, verduras, legumes, ovos, condimentos, carnes e pescados já limpos ou em bandejas. As barracas disponibilizam desinfetante tipo álcool 70% em todos os acessos, tanto para o cliente como para os colaboradores. O funcionamento das feiras diurnas segue o horário das 8 às 14 horas. São 16 feiras diurnas no total em Suzano.

Já as feiras noturnas foram retomadas há quase três meses (desde o final de junho), também observando uma série de obrigações sanitárias, a exemplo do que ocorre nas feiras diurnas. Atualmente, Suzano tem quatro feiras noturnas: duas no centro, uma na Cidade Cruzeiro do Sul e outra na Vila Urupês. O horário de funcionamento é das 16 às 21 horas. As barracas de alimentação podem trabalhar inicialmente sem consumo no local, sendo permitida, desta forma, a comercialização para retirada ou delivery.