Feiras livres: Suzano se destaca pela oferta de produtos agroecológicos e orgânicos

Suzano tem se destacado pela oferta de produtos agroecológicos e orgânicos nas feiras livres da cidade. Isso porque, 24% dos endereços que recebem esse tipo de comércio expõem itens que são cultivados sem o uso de agrotóxico, reforçando as práticas sustentáveis do município. Os moradores têm a possibilidade de buscar esses alimentos em cinco das 21 feiras que atualmente são disponibilizadas para a população.

Dentre aquelas que funcionam durante o dia, das 6 às 14 horas, podem ser citadas as estruturas instaladas na avenida Missionária, no Jardim Colorado, às terças-feiras; e na avenida Jaguari, no Jardim Dona Benta, aos domingos. Já entre as consideradas noturnas, por funcionarem das 16 às 21 horas, as três opções podem ser encontradas às quartas-feiras, no Largo da Feira, na rua Benjamin Constant; às quintas-feiras, na Praça Cidade das Flores, no Jardim Paulista; e às sextas-feiras, na avenida Tere Nigri, na Cidade Cruzeiro do Sul.

Nesses locais, são comercializados alimentos cultivados seguindo os princípios da agroecologia, no contexto de um sistema alimentar mais sustentável, que respeita o meio ambiente e as relações sociais, priorizando a diversidade de culturas, a utilização de sementes tradicionais, a interação com a natureza e a valorização da cultura local. Também são cultivados ou produzidos alimentos que não utilizam fertilizantes sintéticos, organismos geneticamente modificados (transgênicos) e outros produtos químicos sintéticos, para reforçar as práticas sustentáveis e a promoção da saúde humana.

Demais feiras

Essas atrações se integram ao conjunto de outras 16 feiras com produtos tradicionais que estão distribuídas pelos quatro cantos da cidade, tanto de dia quanto à noite, entre terça e sexta-feira, e também nos finais de semana.

As feiras diurnas em dias úteis, além das já citadas, também podem ser conferidas na terça-feira, na avenida Maria Helena (Jardim Natal); na quarta-feira, na rua Alberto José da Costa (Vila Amorim); na quinta-feira, na rua Dr. Odilon de Souza (Jardim Imperador) e na rua Bandeirantes (Jardim Revista); e na sexta-feira, na rua Benedito Faria Marques Filho (Parque Maria Helena) e na rua Oswaldo de Oliveira Lima (Jardim Casa Branca);