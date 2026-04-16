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Jornal Diário de Suzano - 16/04/2026
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Trânsito

Feriado de Tiradentes: SPMar aguarda 919 mil veículos pelo Rodoanel

Durante todo feriado a concessionária SPMAR reforçará mensagens de alerta sobre a importância de dirigir com segurança que serão veiculadas nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) espalhados ao longo da via.

16 abril 2026 - 11h59Por da Reportagem Local
Feriado de Tiradentes: SPMar aguarda 919 mil veículos pelo RodoanelFeriado de Tiradentes: SPMar aguarda 919 mil veículos pelo Rodoanel - (Foto: SPMAR)

A concessionária SPMAR prepara uma operação especial de feriado de Tiradentes nos trechos Sul e Leste, entre os dias 17 e 21 de abril, onde são aguardados mais de 919 mil veículos, sendo 622 mil no trecho Sul e 297 mil no Leste.
 
Melhores Horários para Viajar:
Sexta-feira: Antes das 8h e depois das 19h;
Sábado: Antes das 10h e depois das 13h;
Domingo: Antes das 10h e depois das 20h;
Segunda-feira: Antes das 8h e depois das 14h;
Terça-feira: Antes das 8h e depois das 14h.

Durante todo feriado a concessionária SPMAR reforçará mensagens de alerta sobre a importância de dirigir com segurança que serão veiculadas nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) espalhados ao longo da via.
 
"Importante que o motorista se programa para uma viagem segura e sem percalços, sendo importante que verifique a previsão do tempo na estrada e cheque os itens básicos de segurança, como o funcionamento dos freios, das luzes do farol, as condições dos pneus e dos limpadores de para-brisa, todos itens essenciais para uma viagem segura", reforça Andrew Aquino, gerente de operações da SPMAR.
 
Ao longo da rodovia, o usuário ainda conta com telefones de emergência colocados a cada um quilômetro. Caso o usuário tenha uma eventualidade, dispõe ainda de uma equipe completa de socorro com 21 viaturas de apoio à disposição 24 horas, entre elas: 5 ambulâncias, 7 guinchos (5 leves e 2 pesados), 5 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a incêndio, 1 carro de resgate de animais e 1 munck.


SPMAR - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86. 

 Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).

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