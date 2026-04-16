Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 16 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Transporte público

Terminal de Palmeiras registra média de 7,5 mil passageiros por dia nas primeiras semanas

Estrutura ainda passa por ajustes operacionais após início das atividades

16 abril 2026 - 06h00Por Danielly Miguel da Reportagem Local
Terminal de Palmeiras registra média de 7,5 mil passageiros por dia nas primeiras semanasTerminal de Palmeiras registra média de 7,5 mil passageiros por dia nas primeiras semanas - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O Terminal de Transporte Urbano – Terminal Sul “Jorge Ueno”, em Suzano, registra média de 7,5 mil passageiros por dia nas primeiras semanas de funcionamento. Os dados foram divulgados pela Prefeitura de Suzano, que avalia de forma positiva o início da operação do novo equipamento público.

Segundo a administração municipal, desde a inauguração, no dia 28 de março, já foram realizadas 199 viagens pelas linhas que atendem o terminal, contribuindo para o deslocamento de moradores da região sul até o centro da cidade e a Estação Suzano, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.

Mesmo ainda não atingindo a estimativa inicial de até 11 mil usuários por dia, a prefeitura considera que o número atual demonstra boa aceitação por parte da população. A avaliação é de que, com o passar dos meses, a tendência é de crescimento na demanda, à medida que os usuários se adaptam ao novo modelo e passam a priorizar o transporte coletivo em vez do uso de veículos particulares.

A administração municipal destaca que esse processo de mudança de comportamento ocorre de forma gradual, especialmente por o terminal ainda não ter completado um mês de operação.

Como ocorre com a implantação de novos equipamentos públicos, também foram necessários ajustes operacionais neste início. De acordo com a prefeitura, houve adequações nos horários das linhas para melhor atender os passageiros e otimizar o funcionamento do sistema.

O Terminal de Palmeiras foi implantado com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana na região sul de Suzano, ampliando a integração do transporte municipal e facilitando o acesso a outros modais.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Segurança em condomínios é dever de todos, afirmam especialistas
Cidades

Segurança em condomínios é dever de todos, afirmam especialistas

Suzano fará aquisição de 55 coletes balísticos para agentes de trânsito e GCMs
Cidades

Suzano fará aquisição de 55 coletes balísticos para agentes de trânsito e GCMs

Grupo 'Mães que Protegem' faz manifestação pacífica sobre segurança nas escolas
Segurança

Grupo 'Mães que Protegem' faz manifestação pacífica sobre segurança nas escolas

Suzano Music Festival reúne 80 mil pessoas e arrecada 40 toneladas de alimentos
Balanço

Suzano Music Festival reúne 80 mil pessoas e arrecada 40 toneladas de alimentos

Polo de Música e Audiovisual abre mais uma turma para oficina de efeitos especiais
Cultura

Polo de Música e Audiovisual abre mais uma turma para oficina de efeitos especiais

Prefeitura reforça sistema de drenagem na avenida Katsutoshi Naito com troca de tubulação
Cidades

Prefeitura reforça sistema de drenagem na avenida Katsutoshi Naito com troca de tubulação