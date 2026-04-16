Terminal de Palmeiras registra média de 7,5 mil passageiros por dia nas primeiras semanas

O Terminal de Transporte Urbano – Terminal Sul “Jorge Ueno”, em Suzano, registra média de 7,5 mil passageiros por dia nas primeiras semanas de funcionamento. Os dados foram divulgados pela Prefeitura de Suzano, que avalia de forma positiva o início da operação do novo equipamento público.

Segundo a administração municipal, desde a inauguração, no dia 28 de março, já foram realizadas 199 viagens pelas linhas que atendem o terminal, contribuindo para o deslocamento de moradores da região sul até o centro da cidade e a Estação Suzano, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.

Mesmo ainda não atingindo a estimativa inicial de até 11 mil usuários por dia, a prefeitura considera que o número atual demonstra boa aceitação por parte da população. A avaliação é de que, com o passar dos meses, a tendência é de crescimento na demanda, à medida que os usuários se adaptam ao novo modelo e passam a priorizar o transporte coletivo em vez do uso de veículos particulares.

A administração municipal destaca que esse processo de mudança de comportamento ocorre de forma gradual, especialmente por o terminal ainda não ter completado um mês de operação.

Como ocorre com a implantação de novos equipamentos públicos, também foram necessários ajustes operacionais neste início. De acordo com a prefeitura, houve adequações nos horários das linhas para melhor atender os passageiros e otimizar o funcionamento do sistema.

O Terminal de Palmeiras foi implantado com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana na região sul de Suzano, ampliando a integração do transporte municipal e facilitando o acesso a outros modais.

