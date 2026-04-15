Suzano Music Festival reúne 80 mil pessoas e arrecada 40 toneladas de alimentos

O Suzano Music Festival encerrou sua programação no último domingo (12/04), no Parque Municipal Max Feffer, com uma noite dominada pela nostalgia e pelos grandes sucessos do Roupa Nova. O evento fez parte das celebrações dos 77 anos de emancipação da cidade, exaltando o “orgulho de ser suzanense” em um ambiente acolhedor e festivo.

A despedida do palco contou com a abertura das bandas CORE e Acoustix. Na sequência, o Roupa Nova emocionou os presentes com uma homenagem tecnológica, via holograma, ao saudoso vocalista Paulinho. Hits como “Dona”, “Whisky a Go Go”, “Volta pra Mim” e “Sapato Velho” uniram diferentes gerações em um coro emocionante, encerrando a jornada em clima de celebração.

Engajamento e Solidariedade

Durante os quatro dias de festa, cerca de 80 mil visitantes passaram pelo local. Mesmo sendo uma iniciativa totalmente privada, o projeto se integrou ao calendário oficial do município, registrando adesão maciça da comunidade local e regional. O impacto social também foi expressivo: a modalidade de “pista solidária” resultou na coleta de aproximadamente 40 toneladas de mantimentos. As doações serão repassadas ao Fundo Social de Suzano para o suporte a famílias em situação de vulnerabilidade.

Infraestrutura e Segurança

A montagem, assinada pela Pilar Organizações, trouxe um diferencial inédito para o Alto Tietê: uma arena 100% coberta. O complexo foi planejado para oferecer máximo conforto e contou com dois palcos, ampla praça de alimentação, áreas VIP, Front Stage e camarotes corporativos, fortalecendo o relacionamento entre marcas e o público. A acessibilidade foi priorizada com espaços reservados para pessoas com deficiência (PCD), além de ambientes instagramáveis e zonas de descanso. Outro ponto alto foi a gestão de segurança, que garantiu um balanço positivo sem registros de incidentes, reafirmando o caráter familiar da celebração.

Referência em Entretenimento

Com um line-up de peso — incluindo Leonardo (09/04), Murilo Huff (10/04), Maiara & Maraisa e Léo Santana (11/04) — o encontro se firma como um dos principais marcos artísticos da região. A expertise da organização elevou a régua de qualidade para futuras produções, unindo logística impecável à satisfação dos espectadores.

Compromisso Ambiental

A sustentabilidade também teve papel central. Em uma parceria com a cooperativa Univense e apoio da Prefeitura de Suzano, foi implementado um sistema de coleta seletiva rigoroso. A ação assegurou que todos os resíduos recicláveis gerados tivessem a destinação correta, provando que grandes espetáculos podem caminhar lado a lado com a conscientização ecológica.