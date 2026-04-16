Suzano fará aquisição de 55 coletes balísticos para agentes de trânsito e GCMs

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária, abriu o pregão eletrônico nº 018/2026 para a aquisição de 55 coletes balísticos que serão utilizados por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (SMTMU). A abertura da licitação estava marcada para esta quarta-feira (15), às 9 horas.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, a compra tem como objetivo substituir equipamentos que estão próximos do prazo de validade, garantindo a segurança dos agentes durante as atividades operacionais.

Ao todo, serão adquiridos 55 coletes balísticos. Desse total, 18 unidades serão destinadas à Guarda Civil Municipal e outras 37 aos agentes de trânsito. A medida busca fortalecer a atuação integrada entre os profissionais, principalmente em operações conjuntas realizadas nas ruas da cidade.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, os novos equipamentos apresentam melhorias em relação aos atuais. Os coletes possuem nível 3A de blindagem, considerado um dos mais altos para uso urbano, com capacidade de resistir a disparos de calibres mais potentes, inclusive em curtas distâncias.

Além da maior proteção, os itens também foram projetados para oferecer mais conforto aos agentes, fator considerado importante para o desempenho das atividades diárias, que exigem longos períodos de uso.

A iniciativa faz parte das ações do município voltadas à valorização dos profissionais de segurança urbana, além de contribuir para o aumento da segurança tanto dos agentes quanto da população atendida.

