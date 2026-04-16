Prefeito de Poá visita deputado estadual Oseias de Madureira após parada cardíaca

O prefeito de Poá, Saulo Souza, visitou o deputado estadual Oseias de Madureira, nesta quarta-feira (15), que havia sofrido uma parada cardiorrespiratória enquanto cumpria agenda na Prefeitura Municipal, na manhã da última sexta-feira (10). Em suas redes sociais, o prefeito informou que foram 34 minutos de atendimento com massagens cardíacas e três choques.

Oseias de Madureira passou a infância e juventude em Poá. Atualmente é pastor evangélico em São Bernardo do Campo no ABC Paulista.

A princípio, o deputado foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal Dr. Guido Guida para receber os primeiros atendimentos médicos. Já no fim da manhã, Madureira foi transferido para um hospital na capital paulista, de helicóptero, onde segue sob acompanhamento especializado.

Durante a visita, o prefeito foi informado que o deputado está se recuperando, lúcido e sem sequelas. “Milagres acontecem aqui. Deus não apenas devolveu um amigo, um filho, um marido, um pai, um pastor, um líder… Ele reacendeu a fé e esperança em uma cidade inteira, em um país inteiro. Ele reacendeu a confiança de que somente Deus tem a palavra final sobre todas as coisas e que para ele não existe impossível”, disse Saulo, em suas redes sociais.