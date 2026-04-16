Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 16 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeito de Poá visita deputado estadual Oseias de Madureira após parada cardíaca

Na data, foram precisos 34 minutos de atendimento com massagens cardíacas e três choques

16 abril 2026 - 10h20Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Prefeito de Poá visita deputado estadual Oseias de Madureira após parada cardíacaPrefeito de Poá visita deputado estadual Oseias de Madureira após parada cardíaca - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O prefeito de Poá, Saulo Souza, visitou o deputado estadual Oseias de Madureira, nesta quarta-feira (15), que havia sofrido uma parada cardiorrespiratória enquanto cumpria agenda na Prefeitura Municipal, na manhã da última sexta-feira (10). Em suas redes sociais, o prefeito informou que foram 34 minutos de atendimento com massagens cardíacas e três choques.

Oseias de Madureira passou a infância e juventude em Poá. Atualmente é pastor evangélico em São Bernardo do Campo no ABC Paulista.

A princípio, o deputado foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal Dr. Guido Guida para receber os primeiros atendimentos médicos. Já no fim da manhã, Madureira foi transferido para um hospital na capital paulista, de helicóptero, onde segue sob acompanhamento especializado.

Durante a visita, o prefeito foi informado que o deputado está se recuperando, lúcido e sem sequelas. “Milagres acontecem aqui. Deus não apenas devolveu um amigo, um filho, um marido, um pai, um pastor, um líder… Ele reacendeu a fé e esperança em uma cidade inteira, em um país inteiro. Ele reacendeu a confiança de que somente Deus tem a palavra final sobre todas as coisas e que para ele não existe impossível”, disse Saulo, em suas redes sociais.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Concessionária adquire maquinário especial para a renovação da via férrea das linhas 11, 12 e 13
Transporte

Concessionária adquire maquinário especial para a renovação da via férrea das linhas 11, 12 e 13

Feriado de Tiradentes: SPMar aguarda 919 mil veículos pelo Rodoanel
Trânsito

Feriado de Tiradentes: SPMar aguarda 919 mil veículos pelo Rodoanel

Segurança em condomínios é dever de todos, afirmam especialistas
Cidades

Segurança em condomínios é dever de todos, afirmam especialistas

Terminal de Palmeiras registra média de 7,5 mil passageiros por dia nas primeiras semanas
Transporte público

Terminal de Palmeiras registra média de 7,5 mil passageiros por dia nas primeiras semanas

Suzano fará aquisição de 55 coletes balísticos para agentes de trânsito e GCMs
Cidades

Suzano fará aquisição de 55 coletes balísticos para agentes de trânsito e GCMs

Grupo 'Mães que Protegem' faz manifestação pacífica sobre segurança nas escolas
Segurança

Grupo 'Mães que Protegem' faz manifestação pacífica sobre segurança nas escolas