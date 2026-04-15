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Jornal Diário de Suzano - 15/04/2026
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Segurança

Grupo 'Mães que Protegem' faz manifestação pacífica sobre segurança nas escolas

Ato aconteceu em frente à Câmara de Suzano e teve a presença dos secretários Alex Santos, de Governo, Francisco Balbino, de Segurança, e Renata Priscila, de Educação

15 abril 2026 - 19h34Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Grupo 'Mães que Protegem' faz manifestação pacífica sobre segurança nas escolasGrupo 'Mães que Protegem' faz manifestação pacífica sobre segurança nas escolas - (Foto: Gabriel Vicco/DS)

O grupo "Mães que Protegem" realizou, nesta quarta-feira (15), uma manifestação pacífica para reforçar a segurança nas escolas municipais e estaduais de Suzano. O ato aconteceu em frente à Câmara de Suzano e teve a presença dos secretários Alex Santos, de Governo, Francisco Balbino, de Segurança, e Renata Priscila, de Educação, que apoiaram o evento. 

Cerca de 50 pessoas estiveram na manifestação. Uma comissão dos manifestantes também entrou na Câmara de Suzano para realizar uma reunião com os vereadores.

Lucilene Gomes, uma das responsáveis pela manifestação, falou sobre o ato e o objetivo do movimento. "Nosso foco é a segurança. Não podemos desistir desse início de caminhada. Vamos buscar verba, vamos gritar e lutar por isso", disse.

Ela reforçou uma parceria com o Poder Executivo de Suzano, que apoiou o movimento e a manifestação. Os secretários presentes no ato utilizaram a camisa do "Mães que Protegem". De acordo com Lucilene, as portas da Prefeitura e da Câmara foram abertas para o movimento.

Fábio Vilela entende que a melhor maneira possível de melhorar a segurança nas escolas é com guardas civis municipais (GCMs) nas escolas municipais e policiais militares (PMs) nas escolas estaduais. "Não vejo outra maneira. Se a gente for em qualquer órgão que tem autoridades, vai ter um policial lá dentro. Por que nossos filhos não têm esse mesmo direito?", questionou.

O secretário Alex Santos reforçou que a Prefeitura de Suzano estará sempre de portas abertas para esse tipo de movimento. "Sem politicagem. Não tem lado A, lado B. Podem contar com o prefeito Pedro Ishi, comigo, com a secretaria de Educação, Renata Priscila. Juntos vamos melhorar cada vez mais, cobrar o Governo Federal e Governo do Estado por mais investimentos, cobrar os deputados. Vamos cobrar, mas sempre com respeito", disse o secretário.

Na terça-feira (14), o prefeito Pedro Ishi recebeu o grupo. No encontro, o chefe do Poder Executivo apresentou as ações programadas para o aprimoramento da estrutura física e da segurança da escola. 
 

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