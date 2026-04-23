Ferraz conquista nota máxima na Capag e reforça credibilidade na gestão pública

O município de Ferraz de Vasconcelos conquistou a classificação A na Capacidade de Pagamento (Capag), indicador avaliado pelo Tesouro Nacional que mede a saúde fiscal dos municípios brasileiros. A nota máxima demonstra que a cidade possui equilíbrio nas contas públicas e não representa risco de crédito, ampliando sua credibilidade institucional.

Na prática, a avaliação positiva reflete uma gestão baseada na responsabilidade fiscal, com controle dos gastos públicos, organização financeira, redução de dívidas e transparência na aplicação dos recursos. Esse cenário fortalece a capacidade do município de firmar parcerias, captar investimentos e avançar em projetos estruturantes.

Com a nota máxima, Ferraz passa a ter melhores condições para viabilizar obras, ampliar serviços e promover melhorias em diversas áreas, impactando diretamente a qualidade de vida da população.

A conquista também evidencia o compromisso da administração municipal com o uso responsável do dinheiro público, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e estratégica.

O resultado coloca Ferraz em destaque no cenário nacional, consolidando a cidade como um município preparado para crescer com planejamento, responsabilidade e foco nas pessoas.