Poá participa de Seminário Internacional em Educação na Itália e fortalece políticas públicas

A Prefeitura de Poá marca presença em um Seminário Internacional em Educação, realizada na região da Toscana, na Itália, entre os dias 17 e 25 de abril. O município foi representado pelo secretário de Educação, Diego Moreira, selecionado para compor uma comitiva em razão do destaque de Poá na formulação de políticas educacionais alinhadas às tendências globais.

A participação de Poá na iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação contínua da rede de ensino e com a busca por referências que contribuam para o aprimoramento das práticas pedagógicas. Reconhecida por sua tradição histórica e influência na educação contemporânea, a Itália oferece um modelo que integra pensamento estratégico, políticas públicas e aplicação prática nas escolas.

A escolha da Toscana como sede do Seminário não é casual. A região se destaca como um verdadeiro ecossistema educacional, no qual governos locais, instituições de ensino, universidades e a sociedade atuam de forma integrada. Nesse contexto, os participantes têm a oportunidade de compreender como se estruturam políticas educacionais consistentes e sustentáveis ao longo do tempo.

Durante a programação, a comitiva participa de visitas técnicas, encontros institucionais e atividades formativas que abordam desde a concepção de políticas públicas até sua implementação no cotidiano escolar. O conteúdo inclui temas como gestão educacional, formação de professores, práticas pedagógicas inovadoras, educação infantil e a relação entre educação, território e desenvolvimento.

De acordo com o Secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, a experiência vai além da observação de boas práticas. “É um momento que a Educação de Poá dialoga e senta a mesa de referências internacionais, possibilitando novas ideias e novas possibilidades de atuação dentro da realidade do município, ampliando o debate estratégico da Educação. Mais do que um Seminário internacional, esse é um momento que une representatividade, debate sobre o que há de mais inovador no mundo e novas possibilidades para a Educação”, disse.

O secretário ressaltou ainda que a iniciativa consolida Poá como referência regional na área educacional e evidencia a busca permanente por inovação. “É uma jornada pensada para compreender como um sistema educacional se constrói, se organiza e se sustenta ao longo do tempo. Cada visita, encontro e palestra foi cuidadosamente organizado para que possamos entender a educação como um sistema integrado, onde cada parte cumpre um papel fundamental”, afirmou.

Para o prefeito Saulo Souza, a participação do município em um ambiente internacional de alto nível reforça o compromisso com a qualidade da educação pública e o novo momento vivido na cidade. “Poá estar presente neste Seminário Internacional reafirma o protagonismo que a nossa cidade vem conquistando no Brasil e até fora dele. Hoje, com a cidade ocupando espaços estratégicos — inclusive eu, na vice-presidência temática de Mobilidade Urbana da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), ampliamos nossa capacidade de diálogo, conexões e troca de experiências com referências nacionais e internacionais. Esse movimento fortalece ainda mais nosso compromisso com uma gestão pública inovadora, integrada e preparada para os desafios do presente e do futuro”, finalizou.