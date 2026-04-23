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Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
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Cidades

Poá participa de Seminário Internacional em Educação na Itália e fortalece políticas públicas

Secretário de Educação, Diego Moreira, representa Poá em programa na região da Toscana, fortalecendo o protagonismo do município na construção de políticas educacionais inovadoras

23 abril 2026 - 15h40Por De Poá
O município foi representado pelo secretário de Educação, Diego Moreira, selecionado para compor uma comitiva em razão do destaque de Poá na formulação de políticas educacionais alinhadas às tendências globais.O município foi representado pelo secretário de Educação, Diego Moreira, selecionado para compor uma comitiva em razão do destaque de Poá na formulação de políticas educacionais alinhadas às tendências globais. - (Foto: SECOM / Prefeitura de Poá)

A Prefeitura de Poá marca presença em um Seminário Internacional em Educação, realizada na região da Toscana, na Itália, entre os dias 17 e 25 de abril. O município foi representado pelo secretário de Educação, Diego Moreira, selecionado para compor uma comitiva em razão do destaque de Poá na formulação de políticas educacionais alinhadas às tendências globais. 

A participação de Poá na iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação contínua da rede de ensino e com a busca por referências que contribuam para o aprimoramento das práticas pedagógicas. Reconhecida por sua tradição histórica e influência na educação contemporânea, a Itália oferece um modelo que integra pensamento estratégico, políticas públicas e aplicação prática nas escolas. 

A escolha da Toscana como sede do Seminário não é casual. A região se destaca como um verdadeiro ecossistema educacional, no qual governos locais, instituições de ensino, universidades e a sociedade atuam de forma integrada. Nesse contexto, os participantes têm a oportunidade de compreender como se estruturam políticas educacionais consistentes e sustentáveis ao longo do tempo. 

Durante a programação, a comitiva participa de visitas técnicas, encontros institucionais e atividades formativas que abordam desde a concepção de políticas públicas até sua implementação no cotidiano escolar. O conteúdo inclui temas como gestão educacional, formação de professores, práticas pedagógicas inovadoras, educação infantil e a relação entre educação, território e desenvolvimento. 

De acordo com o Secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, a experiência vai além da observação de boas práticas. “É um momento que a Educação de Poá dialoga e senta a mesa de referências internacionais, possibilitando novas ideias e novas possibilidades de atuação dentro da realidade do município, ampliando o debate estratégico da Educação. Mais do que um Seminário internacional, esse é um momento que une representatividade, debate sobre o que há de mais inovador no mundo e novas possibilidades para a Educação”, disse. 

O secretário ressaltou ainda que a iniciativa consolida Poá como referência regional na área educacional e evidencia a busca permanente por inovação. “É uma jornada pensada para compreender como um sistema educacional se constrói, se organiza e se sustenta ao longo do tempo. Cada visita, encontro e palestra foi cuidadosamente organizado para que possamos entender a educação como um sistema integrado, onde cada parte cumpre um papel fundamental”, afirmou. 

Para o prefeito Saulo Souza, a participação do município em um ambiente internacional de alto nível reforça o compromisso com a qualidade da educação pública e o novo momento vivido na cidade. “Poá estar presente neste Seminário Internacional reafirma o protagonismo que a nossa cidade vem conquistando no Brasil e até fora dele. Hoje, com a cidade ocupando espaços estratégicos — inclusive eu, na vice-presidência temática de Mobilidade Urbana da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), ampliamos nossa capacidade de diálogo, conexões e troca de experiências com referências nacionais e internacionais. Esse movimento fortalece ainda mais nosso compromisso com uma gestão pública inovadora, integrada e preparada para os desafios do presente e do futuro”, finalizou.

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