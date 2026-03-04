Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Ferraz de Vasconcelos reduz em 40% os acidentes de trânsito em 2025

Resultado é atribuído às ações permanentes de educação no trânsito

04 março 2026 - 16h13Por De Ferraz

A cidade de Ferraz de Vasconcelos registrou uma redução de 40% nos acidentes de trânsito em 2025, em comparação com o ano anterior, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).



O levantamento aponta que, em 2024, foram contabilizadas cinco mortes recorrentes de acidente no município. Já em 2025, o número caiu para três óbitos, demonstrando um avanço nas políticas públicas voltadas à segurança viária.



A diminuição dos índices está relacionada ao trabalho desenvolvido pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Ferraz de Vasconcelos, que vem intensificando ações de conscientização no trânsito ao longo dos anos. 



Entre as iniciativas de destaque, está a realização da Semana Nacional do Trânsito no município, com foco na priorização da vida. A ação mobilizou motoristas, pedestres e estudantes por meio de atividades educativas, orientações em pontos estratégicos da cidade e distribuição de materiais informativos, reforçando a importância do respeito às leis e da responsabilidade coletiva. Outra ação relevante foi a implantação do projeto Agente Mirim em unidades escolares, cujo objetivo é promover noções de cidadania e segurança viária entre os alunos.



Também ganhou destaque a campanha educativa voltada aos motociclistas, promovida em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), com abordagens orientativas e distribuição de materiais informativos sobre segurança e uso de equipamentos obrigatórios.



Para o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, esses números refletem o comprometimento da gestão municipal com a preservação de vidas. "Estamos investindo constantemente em novos projetos para continuar garantindo a segurança no trânsito. Esses resultados mostram que nosso trabalho vem sendo fundamental para reduzir os acidentes e proteger a população", afirmou.

