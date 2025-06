Ferraz encerra a Semana do Meio Ambiente com feira de adoção de cães e gatos

Em alusão à Semana do Meio Ambiente que ocorreu do dia 02 ao dia 07 de junho, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal, realizou, no último sábado, 07, uma feira de adoção de cães e gatos, no calçadão da XV de Novembro, como encerramento da programação relacionada à data.

Foram 12 animais adotados e 250 mudas de plantas distribuídas, entre elas, Zebrina, Ora-pro-nóbis, Peixinho-da-horta e muito mais. A ação também contou com distribuição de ração.

O secretário de Meio Ambiente, José Aparecido do Nascimento, o Aparecido Marabraz, agradeceu a toda comunidade que participou ativamente da ação e ressaltou a importância de adotar não só os cachorros filhotes, mas também os adultos.

“Fico muito feliz quando a comunidade participa tão ativamente de uma ação como esta, dar um lar para esses cachorrinhos é uma coisa que enche o nosso coração de gratidão. Agora iremos começar a reforçar a importância da adoção de cachorros adultos, eles muitas vezes são abandonados e maltratados e também precisam de carinho e atenção”, pontuou o titular da pasta.

O Canil da GCM também esteve prestigiando o evento com os seus dois cachorros belgas, Hércules e Órus.

Vale ressaltar, que a Semana do Meio Ambiente acabou, mas a secretaria continua realizando ações de incentivo a preservação da natureza todos os dias na cidade. Os projetos “Tampinha Premiada” e “Horta na Escola” continua em vigor nas escolas da rede municipal e o Ecoponto segue aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para receber o descarte correto de materiais.