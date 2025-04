Ferraz entrega ovos de Páscoa em escolas municipais

A Páscoa chegou mais cedo para os alunos da rede municipal de ensino. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou a distribuição de ovos de chocolate nas escolas municipais e mais de 19 mil estudantes serão beneficiados. A entrega simbólica ocorreu na última terça-feira (15) e foi realizada na Emeb Alfredo Fróes Neto, na Vila Santo Antônio, com a presença da prefeita Priscila Gambale, a secretária de Educação, Paula Trevizolli, e comunidade escolar.

A distribuição está sendo feita de forma organizada, conforme cronograma definido por cada unidade escolar. Além da entrega dos ovos, as escolas promoveram atividades alusivas à Páscoa, com apresentações temáticas e pedagógicas. Para tornar o momento ainda mais especial e divertido, o personagem “Coelhinho da Páscoa” também marcará presença nos próximos dias.

Vale destacar que para atender as necessidades ou restrições alimentares das crianças, foram disponibilizadas versões sem lactose e diet dos tradicionais ovos de chocolate ao leite.

A iniciativa integra o calendário anual de ações da Secretaria de Educação para oferecer momentos de afeto e valorização da infância. De acordo com a titular da pasta, Paula Trevizolli, a ação vai além do simbolismo da data e reforça o papel da escola como espaço de acolhimento e inclusão. “Muitas famílias não têm condições de oferecer um ovo de chocolate aos filhos. Proporcionar esse gesto é uma forma de levar alegria para as crianças e reforçar os laços entre escola e comunidade”, pontua.