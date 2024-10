Ferraz registra terceira morte por dengue; Alto Tietê chega a 51 óbitos

O Alto Tietê chegou a 51 mortes por dengue em 2024. De acordo com o Painel de Monitoramento da Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do Estado de São Paulo, o novo óbito foi em Ferraz de Vasconcelos. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira (14).

Segundo a Prefeitura do município, a vítima é uma mulher de 76 anos. A morte ocorreu em junho. A paciente tinha comorbidades, como hipertensão e diabetes.

Entre as cidades da região, Mogi das Cruzes segue com o maior número de mortos pela doença, totalizando 20. Em seguida, aparece Suzano, com 11, e Itaquaquecetuba, com seis.

Poá registrou, até o momento, quatro mortes por dengue em 2024. Além de Ferraz, Biritiba Mirim também contabiliza três óbitos, de acordo com a plataforma.

Santa Isabel e Guararema somam duas mortes cada. Enquanto Arujá e Salesópolis seguem sem registro de óbitos pela doença neste ano.