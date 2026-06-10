Projeto musical oferece novos aprendizados às crianças da rede suzanense de ensino

A rede de ensino suzanense tem se destacado com os projetos especiais que estão potencializando o aprendizado dos alunos para além dos conteúdos curriculares. Um deles é o “Sons, Movimentos e Vozes - Caminhos para o Futuro”, que tem levado o estudo prático e teórico de música para alunos de escolas municipais desde 2023 e foi reforçado neste ano com a chegada de novos instrumentos.

A iniciativa vem se tornando uma marca da Secretaria Municipal de Educação, que já garante aulas regulares todas as segundas e quartas-feiras no contraturno escolar, sob orientação do professor Honorato Rodrigues e coordenação do músico Gleberson Santana, o maestro Binho.

Os mais de 50 instrumentos que foram colocados à disposição, por meio de duas emendas de R$ 50 mil destinadas pelo presidente da Câmara, Artur Takayama, estão despertando o interesse pela música em mais de cem estudantes de 8 a 10 anos das Escolas Municipais Engenheiro Isaías Martinelli Gama, do bairro Residencial Nova América, e Professora Célia Pereira de Lima, do Jardim Cacique.

Entre os instrumentos que estão sendo utilizados para o aprendizado podem ser citados trompetes, trombones, tubas, pratos, caixas kids, bumbos kids e saxofone barítono, entre outros. A proposta é apresentar as técnicas de cada um deles, para que os alunos possam identificar aqueles com os quais mais se identificam e nos quais possam desenvolver habilidades musicais. Assim, eles passam a integrar uma banda escolar e se preparam para realizar apresentações.

Em 2023, os alunos da Escola Municipal Antônio Marques Figueira, a primeira escola a receber o projeto, se apresentaram no Parque Municipal Max Feffer, em meio à programação do 74º aniversário de emancipação política-administrativa de Suzano, quando a iniciativa ainda funcionava em caráter experimental. O sucesso da iniciativa garantiu que o projeto passasse a ser oferecido na Escola Municipal Angela Martins de Oliveira, para onde foram destinados os primeiros 27 instrumentos adquiridos.

Já neste ano, o projeto alcançou um novo patamar com a chegada de mais 24 instrumentos e adequações do espaço que recebe o projeto, por meio de novas emendas destinadas pelo presidente do Legislativo municipal.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, afirmou que a iniciativa se integra a outros projetos especiais que proporcionam novas habilidades e experiências aos alunos. “Sabemos da importância de incentivar ensinamentos que vão além da sala de aula. Por isso, desenvolvemos na rede municipal não só a música, como as saídas pedagógicas e as atividades em parceria com os bombeiros e com a Guarda Civil Municipal (GCM)”, declarou a titular da pasta, se referindo aos projetos Bombeiro na Escola, Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard) e Maria Vai à Escola.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a rede municipal de ensino tem viabilizado as condições necessárias para o desenvolvimento integral dos alunos. “Trabalhamos na formação dos nossos educadores, aprimoramos nossa estrutura e buscamos oferecer projetos tão interessantes como o de música, que desperta tanto interesse por garantir aprendizado sobre diferentes instrumentos e a possibilidade de se formar uma banda escolar”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.