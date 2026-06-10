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Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
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Cidades

Coral do CCMI encanta com apresentação de Dia dos Namorados em supermercado

Coral Nova Geração, do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI), realizou uma apresentação especial nesta quarta-feira (10/06), em alusão ao Dia dos Namorados

10 junho 2026 - 17h49Por De Suzano
Coral do CCMI encanta com apresentação de Dia dos Namorados em supermercadoCoral do CCMI encanta com apresentação de Dia dos Namorados em supermercado - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Coral Nova Geração, do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI), realizou uma apresentação especial nesta quarta-feira (10/06), em alusão ao Dia dos Namorados, comemorado nesta sexta-feira (12/06). A atividade ocorreu nas dependências do supermercado Semar, na rua General Francisco Glicério, no centro.

Ao todo, participaram 50 membros, sendo 45 mulheres e cinco homens. Durante a apresentação, o grupo interpretou músicas de estilos variados, passando pela MPB, sertanejo e rock, levando um momento de música, integração e descontração ao público presente.

O coral se reúne semanalmente, às segundas e terças-feiras e também realiza apresentações especiais mediante convites. “Essas apresentações são momentos muito especiais, porque valorizam os nossos idosos, fortalecem os vínculos entre eles e mostram para a população todo o talento, a alegria e a disposição dos participantes”, afirmou a diretora do CCMI, Sueli Eguchi.

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