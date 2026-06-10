Assistência Social promove exposição sobre trabalho infantil inspirada em poesias de adolescentes

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano promoveu nesta quarta-feira (10/06) a abertura da exposição “Arte que Protege - Retratos do Trabalho Infantil” no Espaço da Cidadania (rua Dr. Felício de Camargo, 622 - Centro), que busca sensibilizar a população em torno deste tema a partir de uma produção artística inspirada em poesias de adolescentes que tiveram contato com essa realidade.

A mostra traz 37 desenhos do artista de Franco da Rocha, Rafael Henrique Borges, que apresenta suas obras até 26 de junho (sexta-feira), sempre nos dias úteis, de 9 às 17 horas. Esta será a primeira vez que ele torna pública essa proposta, que foi baseada nas vivências traduzidas em uma batalha de poesias, chamadas de slam, organizada pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), ainda no ano de 2023.

O Peti é uma importante estratégia da Assistência Social e tem como objetivo proteger crianças e adolescentes menores de 16 anos de situações de trabalho infantil, assegurando o acesso aos seus direitos fundamentais e promovendo condições adequadas para seu desenvolvimento integral, formação educacional e inserção qualificada no mundo do trabalho no momento oportuno.

A relevância desta política pública ganha ainda mais destaque durante o mês de junho, em razão do Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado nesta sexta-feira (12/06). A data, instituída pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e reconhecida no Brasil pela Lei nº 11.542/2007, tem como finalidade mobilizar a sociedade para a prevenção e erradicação do trabalho infantil por meio de campanhas, ações educativas e iniciativas de conscientização.

No município de Suzano, o Peti atua em parceria com a Associação Reduca e com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), desempenhando um papel fundamental na identificação, prevenção e enfrentamento das situações de trabalho infantil, além do acompanhamento e proteção de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social.

As ações são organizadas a partir de três eixos estratégicos: Informação e Mobilização; Identificação, Sensibilização e Orientação; e Proteção Social. Por meio de buscas ativas, abordagens sociais, ações territoriais, articulações intersetoriais, campanhas educativas e acompanhamento familiar, o programa fortalece a rede de proteção e contribui para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou que a exposição representa mais uma iniciativa voltada ao enfrentamento do trabalho infantil. “Essas obras trazem uma perspectiva muito significativa, construída a partir do olhar de crianças e adolescentes que refletem sobre seus direitos, sonhos e projetos de vida. Queremos sensibilizar a sociedade sobre a gravidade do trabalho infantil e reforçar a necessidade de garantir oportunidades, proteção e desenvolvimento para esse público. Investir na infância é construir um futuro mais justo, seguro e promissor para todos”, ressaltou o secretário.