Meio Ambiente e USP promovem nova oficina sobre justiça climática para catadores da Univence

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Universidade de São Paulo (USP) promoveram um novo encontro com catadores da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Suzano (Univence), nesta sexta-feira (24/07), na Central de Triagem do Miguel Badra, com o objetivo de ampliar o olhar desse público sobre as potencialidades e os desafios socioambientais do território e contribuir para a formulação de políticas públicas de enfrentamento ao racismo ambiental e a busca por justiça climática.

A atividade garantiu a realização de uma oficina denominada “Árvore dos Sonhos”, em que os participantes escreveram desejos, projetos e expectativas para a sociedade e para o território onde vivem. Outra ação recebeu o nome de “Muro das Lamentações”, por meio do qual o grupo registrou dificuldades, problemas e obstáculos enfrentados no dia a dia, possibilitando uma escuta mais ampla sobre as demandas locais.

Essas propostas que começaram a ser desenvolvidas em junho ainda integram a oficina “História do Pedaço”, que suscita um resgate sobre o histórico dos bairros e das regiões onde os participantes moram ou atuam. A dinâmica busca fortalecer o sentimento de pertencimento e reconhecer a importância das vivências locais na construção de soluções para a comunidade.

As reflexões foram pensadas para mostrar que os impactos ambientais não são distribuídos igualmente, afetando mais as populações marginalizadas. Outro aspecto trata do enfrentamento das questões climáticas não apenas do ponto de vista ambiental, mas também por meio das discussões éticas e políticas.

Além dos catadores da Univence, o projeto também contempla mulheres atendidas pelo Instituto Olhar do Futuro, entidade que realiza trabalhos sociais no Jardim Nazareth. A iniciativa é conduzida pelo analista ambiental da Prefeitura de Suzano, Allan Santos de Oliveira, doutorando em Ciências pelo Programa Profissional de Pós-graduação em Ambiente, Saúde e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública da USP.

De acordo com ele, a ação tem como foco despertar conhecimentos, ampliar a percepção dos participantes sobre seus próprios territórios e incentivar o protagonismo social. “O objetivo é promover uma participação ativa e uma reflexão crítica com foco em estratégias de atuação coletiva acerca dos desafios vividos por esses grupos, com destaque também para suas potencialidades. Quando as pessoas reconhecem sua história, seu território e sua capacidade de participação, elas fortalecem a autonomia e passam a enxergar novos caminhos para melhorar a realidade em que vivem”, pontuou o analista.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que o projeto traz uma nova perspectiva sobre a relação entre trabalho, qualidade de vida e meio ambiente. “O projeto reforça a necessidade do protagonismo dos catadores e trabalhadores da reciclagem na preservação ambiental e na economia circular do município. Com a continuidade das oficinas até agosto, a expectativa é que os encontros contribuam para a valorização dos participantes, o fortalecimento dos vínculos comunitários e a criação de novas formas de diálogo entre Poder Público, universidade e sociedade civil”, declarou o titular da pasta.