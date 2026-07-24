Prefeitos participam do 'DS Entrevista'

Os prefeitos Pedro Ishi, de Suzano, e Luis Camargo, de Arujá, e a prefeita Priscila Gambale, de Ferraz, participaram nesta semana do programa "DS Entrevista". Ao vivo, fizeram um balanço das ações e dos novos projetos para suas cidades. O conteúdo exclusivo pode ser acompanhado no canal do YouTube, no Facebook e no portal do Diário de Suzano. O "DS Entrevista" é um programa diário, apresentado pelo jornalista Edgar Leite, editor do Diário de Suzano, com imagens da repórter fotográfica Isabela Oliveira.