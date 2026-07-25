Prefeitura realiza audiência sobre Plano Diretor de Turismo nesta terça

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego organizará, nesta terça-feira (28/07), a 2ª Audiência Pública do Plano Diretor de Turismo de Suzano com o objetivo de consolidar o diagnóstico sobre as potencialidades da cidade e identificar oportunidades. O evento acontecerá no Anfiteatro Orlando Digenova (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), entre 8h30 e meio-dia, e reunirá profissionais diretamente ligados ao segmento.

O documento representa uma etapa importante para estruturar o setor no município e ampliar o aproveitamento de seus atrativos, equipamentos públicos, eventos, manifestações culturais, áreas verdes, gastronomia, economia criativa e demais vocações locais. A proposta é que sirva como instrumento de planejamento para orientar medidas de curto, médio e longo prazo, contribuindo para a geração de emprego e renda.

A atividade integra um conjunto de ações referentes a esse processo que já estão em andamento desde o ano passado, por meio de uma parceria com a Universidade de São Paulo (USP), que abriram caminho para a realização da 1ª Audiência Pública do Plano Diretor de Turismo, em maio. Na oportunidade, os participantes haviam apontado o Parque Municipal Max Feffer, os templos e os parques aquáticos como pilares para o desenvolvimento do setor.

O evento desta terça, assim como ocorreu no último encontro, destacará as atualizações sobre este trabalho e as contribuições de todos os presentes, especialmente sobre os aspectos estratégicos que estão relacionados ao turismo, incluindo “Governança e estrutura institucional”, “Infraestrutura e mobilidade”, “Equipamentos e serviços turísticos”, “Atrativos turísticos”, “Demanda turística” e “Promoção e divulgação turística”.

Vale destacar que até 10 de agosto está disponível uma consulta pública on-line para outras contribuições de representantes de associações comunitárias, do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), do trade turístico, dos Poderes Executivo e Legislativo, de instituições públicas e privadas, de entidades da sociedade civil organizada e de demais interessados. O documento pode ser acessado por meio do link bit.ly/ConsultaTurismoSuzano.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou o potencial de Suzano como referência turística e a importância do Plano Diretor. "Nossa cidade só tem a crescer com a atualização deste instrumento, que vem para valorizar nossos recursos naturais e ecológicos, assim como os espaços de lazer e à visitação dos templos. Com a participação da USP, do Comtur, da população, da iniciativa privada e de todos os segmentos afins, Suzano pode se tornar uma cidade turística cada vez mais desenvolvida, rentável, segura e sustentável, com a infraestrutura e os serviços que poderemos oferecer", ressaltou.

MIT

Todas as ações relativas ao turismo vêm na esteira da aprovação de Suzano como Município de Interesse Turístico (MIT), que foi oficializada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) no segundo semestre do ano passado.

Na proposta que havia sido debatida com os parlamentares, estavam incluídas como referências turísticas de Suzano, desde o início das discussões, a Capela Nossa Senhora da Piedade, conhecida como Igreja histórica do Baruel; o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji; o Parque Magic City; e os pesqueiros.

Com o avanço do processo, novas atrações passaram a constar no projeto, incluindo o Parque Municipal Max Feffer; o Viveiro Municipal Tomoe Uemura; o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante; as praças Cidade das Flores, Sol Nascente e dos Expedicionários, com esculturas de Pokémon, os templos budistas; o Templo Hare Krishna; a Igreja Matriz de São Sebastião; o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira; o Blue Beach Thermas Park; e os haras.