Saspe abre 28 vagas para cursos nos setores de moda e costura

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre, a partir desta terça-feira (28/07), 28 vagas para três cursos gratuitos do eixo de Moda e Costura. As inscrições serão realizadas presencialmente na sede do órgão municipal, localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334, na região central.

As oportunidades são destinadas a moradores de Suzano com idade entre 18 e 60 anos. Para efetuar a inscrição, os interessados deverão apresentar CPF, RG e comprovante de residência. As vagas são limitadas e serão preenchidas conforme a ordem de atendimento dos candidatos que atenderem aos requisitos.

Serão oferecidos os cursos de Overloque, Costura Criativa e Manutenção de Máquinas de Costura. Todas as formações terão carga horária de 40 horas, com aulas realizadas durante os meses de agosto e setembro, nos períodos da manhã e da tarde.

O curso de Overloque contará com 14 vagas, distribuídas igualmente entre duas turmas. Sete participantes terão aulas no período da manhã, das 8 horas ao meio-dia, enquanto os outros sete estudarão à tarde, das 13 às 17 horas. As atividades ocorrerão às segundas e quartas-feiras, entre 3 de agosto e 2 de setembro.

A formação tem como objetivo desenvolver as habilidades necessárias para a utilização segura e eficiente da máquina overloque, com a aplicação de técnicas de costura e acabamento em diferentes tipos de tecido. Durante as aulas, os alunos aprenderão procedimentos que possibilitam a produção e a finalização de peças de vestuário com qualidade.

O curso também contribuirá para a qualificação profissional dos participantes na área de costura e confecção, ampliando os conhecimentos técnicos relacionados ao funcionamento e ao uso correto do equipamento.

Já a formação de Costura Criativa disponibilizará sete vagas para uma turma no período da manhã. As aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 8 horas ao meio-dia, entre 4 de agosto e 3 de setembro.

Os participantes aprenderão a planejar, confeccionar e finalizar peças utilitárias, decorativas e artesanais, utilizando diferentes materiais, ferramentas, técnicas e tipos de acabamento. A proposta também é estimular a criatividade, a qualidade da produção e o aproveitamento consciente dos recursos.

Além do desenvolvimento das competências técnicas, o curso poderá contribuir para a geração de renda e para o empreendedorismo, permitindo que os conhecimentos adquiridos sejam aplicados na produção e comercialização de peças artesanais.

Completando a programação, o curso de Manutenção de Máquinas de Costura contará com sete vagas no período da tarde. As aulas ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 13 às 17 horas, entre 4 de agosto e 3 de setembro.

A formação apresentará conhecimentos básicos sobre o funcionamento, a regulagem, a conservação e a identificação de problemas comuns em máquinas de costura overloque. Os alunos também terão contato com procedimentos de manutenção preventiva, ajustes simples e cuidados necessários para o uso adequado e seguro do equipamento.

A proposta é ampliar a autonomia dos participantes na utilização e conservação das máquinas, evitando desgastes, prevenindo falhas e contribuindo para a continuidade das atividades profissionais ou empreendedoras na área da costura.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, ressaltou o potencial das formações para a profissionalização e a geração de renda. “Os cursos de moda e costura oferecem conhecimentos que podem ser aplicados tanto na busca por uma oportunidade de trabalho quanto na criação de uma atividade própria. Queremos proporcionar ferramentas para que os participantes desenvolvam suas habilidades, conquistem mais autonomia e encontrem novos caminhos para empreender e gerar renda”, declarou.